قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة للقبض على شاب أنهي حياة زوجة شقيقه بـ "بمادة حارقة " في المنيا
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم
من مدرجات التتش إلى قلعة البلوجرانا.. حمزة عبدالكريم يكتب التاريخ في برشلونة
وزير النقل يتابع مع سفير اليابان بالقاهرة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
بالأرقام.. منال عوض تتلقى تقريرا حول نتائج الحملات التفتيشية بالمحافظات
مدبولي: تسريع إجراءات إنشاء منطقة حرة للنفط والغاز في العلمين الجديدة
التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الثانوية في التنسيق
تجربة العميد خير دليل..وليد الركراكي يعلق على عقدة الخواجة فى المنتخبات
روسيا أطلقت أكثر من 2800 طائرة مسيرة بمحركات نفاثة على أوكرانيا خلال أغسطس
في ثاني الجلسات.. دفاع «المستشار المزيف» يطالب بعرضه على الطب الشرعي
رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس 2026" بمدينة نصر
كيف كان يأتي الوحي إلى النبي ﷺ؟ .. علي جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أخونا مهما كان.. أسرة القاضي المزيف من أمام محكمة مصر الجديدة: ربنا يفك كربه| صور

أسرة المستشار المزيف
أسرة المستشار المزيف
مصطفي رجب

حضرت أسرة المستشار المزيف إلى محكمة مصر الجديدة لنظر ثاني جلسات محاكمته وقالوا: “أخونا مهما كان، وربنا يفك كربه”.

تنظر محكمة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، محاكمة القاضي المزيف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية، فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المستشار المزيف محكمة مصر الجديدة نصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

...

راندة المنشاوي تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير والإسكان بدمياط الجديدة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

توقيع بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"أكاديمية السادات"في مجالات التدريب

جانب من الاجتماع

رئيس العربية للتصنيع ووزير الصناعة يبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

بالصور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد