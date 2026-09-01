البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي في ختام أسبوع الخدمة الخامس.. صور

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي في كنيسة قانون الإيمان بأكاديمية مارمرقس القبطية، وشاركه نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، القمص جوشوا تادرس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين قزمان ودميان بسيدني، والنائب البابوي لمجلس أمناء إيبارشية سيدني، والمنسق العام لأسبوع الخدمة العالمي وعدد من الآباء الكهنة، وذلك في ختام أسبوع الخدمة الخامس (ASK 2026) لشباب الكنيسة القبطية من خارج مصر، والذي جرت فعالياته لمدة سبعة أيام، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تم ترتيب اسبوع الخدمة العالمى من خلال مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).