رئيس الوزراء: الفجيرة - العلمين مشروع استراتيجي واعد في قطاع الطاقة

أفادت القناة الأولى المصرية في نبأ عاجل، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مع مسئولي إمارة الفجيرة، لمتابعة إجراءات استكمال تنفيذ مشروع شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة.

وشدد مدبولي على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع الاستراتيجي الواعد، مشيرًا إلى أن تأسيس الشركة يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والإمارات.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يحمل أهمية حيوية وأبعادًا تنموية متعددة في قطاع الطاقة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للإسراع في إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة بمدينة العلمين الجديدة، لمزاولة أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستتابع بصورة دورية مراحل تنفيذ المشروع، بهدف الإسراع في إنجازه وتحقيق الاستفادة المرجوة منه، ليكون قصة نجاح جديدة على غرار ما تم تنفيذه في إمارة الفجيرة.