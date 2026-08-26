في زيارته للإسكندرية.. البابا تواضروس يعرب عن أمله في إنجاز مشروع مستشفى سان مايكل

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة غربال بالإسكندرية، عن أمله في إنجاز مشروع مستشفى «سان مايكل» التابعة للكنيسة، لتبدأ في خدمة أبناء المنطقة، وذلك عقب إلقائه عظته الأسبوعية ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة».

وتناول قداسة البابا في عظته «قانون الغفران»، مؤكدًا أن الغفران يحرر الإنسان من الغضب والمرارة، ويكسر دائرة الخلافات، مشددًا على ضرورة عدم جعل أخطاء الماضي سببًا في إنهاء العلاقات.

وحدد قداسته 5 علامات للغفران: إدراك أن جميع البشر تحت الضعف، وعدم السماح للغضب بإنهاء العلاقات، وترك الماضي في مكانه، وعدم حمل المرارة، وملء القلب بالحب.

واستشهد البابا بنماذج يوسف الصديق وداود واستفانوس، إلى جانب غفران السيد المسيح لمن صلبوه، مؤكدًا أن المحبة تجعل التسامح أسهل وتساعد الإنسان على التحرر من مرارة الماضي.