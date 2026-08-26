مدرب البنك الأهلي: العقوبات على اللاعبين «واردة».. واللامبالاة وفقدان الشجاعة «مرفوضان»

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن الفريق بحاجة إلى إظهار شخصية أقوى داخل الملعب، مشددًا على ضرورة التعامل بجدية مع حالة اللامبالاة التي ظهرت من اللاعبين خلال المباراة أمام الزمالك.

وقال المدير الفني: "إحنا محتاجين تكون شخصيتنا في الملعب أقوى من كده، واللي حصل مش مقبول؛ لأن فيه حالة من اللامبالاة من اللعيبة وده ما نسمحش بيه أبدًا".

وأضاف بشأن العقوبات المحتملة على اللاعبين: "بالنسبة للعقوبات على اللعيبة، لازم الإدارة يكون ليها دور في القصة دي مع اللعيبة، ووارد جدًا يكون فيه عقوبات ووقفة".

وتحدث عن تأثير جماهير الزمالك على أداء لاعبي البنك الأهلي، قائلًا: "أكيد الجمهور عامل مساعد، لكن أنا شايف إن حتى في وجود الجمهور، إحنا في الشوط الأول وأول نص ساعة كنا مسيطرين تمامًا، الجمهور ممكن يفرق في البداية، لكن بعد كده خلاص".

ورد على ما إذا كان عدم خوض الزمالك فترة إعداد قوية أثر على استعداد البنك الأهلي للمباراة؛ قائلًا: "بالعكس، إحنا حذرنا وقلنا إن المباراة الأولى مش مقياس، وإن الزمالك هيلعب أفضل مع المباريات".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دراسة أسباب التراجع، قائلًا: "الموضوع إن اللعيبة فقدت الشجاعة، ومفيش مباراة للنسيان، لازم نشوف اللي حصل ده وإيه سببه".