معتمد جمال يكشف سر فوز الزمالك بثلاثية على البنك الأهلي

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن جميع المباريات صعبة، معربًا عن سعادته بالفوز في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في الدوري.

معتمد جمال يكشف سر فوزز الزمالك بثلاثية على البنك الأهلي



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" بدأنا المباراة الماضية بشكل جيد وأهدرنا العديد من الفرص، وفي مباراة اليوم كان الأداء في الشوط الأول ليس على المستوى المطلوب، وأجرينا بعض التعديلات في الشوط الثاني وظهرنا بشكل أفضل وقدمنا 45 دقيقة جيدة، ونتمنى أن يكون الأداء في المباريات المقبلة بصورة أفضل على مدار الشوطين".



وتابع معتمد جمال:" حالفنا التوفيق في التبديلات التي أجريناها في اللقاء، واستبدلت أحمد فتوح بين الشوطين بسبب حصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول، بجانب استبدال بعض اللاعبين بسبب الإرهاق".



وواصل المدير الفني :" المباريات تساعد اللاعبين على العودة لفورمة المباريات، ونعمل على علاج الأخطاء والسلبيات التي تظهر في المباريات، وهذا أمر طبيعي جدًا، والتوفيق كان حليف الزمالك في لقاء اليوم".

معتمد جمال: وراد غياب التوفيق عن بعض اللاعبين



وتابع معتمد جمال تصريحاته قائلًا:" من الوارد جدًا أن يكون بعض اللاعبين غير موفقين بعد فترة راحة طويلة، وأثق في لاعبي الفريق وأراهن على قدرتهم في تحقيق لقب الدوري".



واختتم المدير الفني قائلًا:" شيكو بانزا يشارك في المباريات بشكل تدريجي، وسيحصل على وقت أكبر في المباريات المقبلة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق".

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين يظل البنك الأهلي في المركز قبل الأخير بلارصيد من النقاط.