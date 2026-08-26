محمد صلاح: معتمد جمال اتظلم ويحتاج لدعم جماهير الزمالك

أكد محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، أن معتمد جمال تعرض للظلم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالغضب بسبب عدم حسم موقفه مع النادي وتركه لمدة شهرين دون تجديد عقده.

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وقال محمد صلاح، خلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان»، إنه التقى معتمد جمال قبل مواجهة الاتحاد السكندري بأسبوع، وتحدث معه عن تأخر مستحقات لاعبي الزمالك، مؤكدًا أن المدرب كان غاضبًا من جون إدوارد بسبب عدم تجديد عقده عقب التتويج ببطولة الدوري.

وأضاف أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، والنتيجة ليست سيئة، مطالبًا جماهير القلعة البيضاء بالصبر على معتمد جمال ودعمه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الموسم الحالي سيكون صعبًا.

كما انتقد صلاح تصريحات اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، مؤكدًا: «اللي بيحب الزمالك ما يضروش».