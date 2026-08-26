أغلبهم سيدات.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث بوابة الاستثمار بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية حادث تصادم بين سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة بنطاق أبو صوير، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الحالات إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب البيانات الأولية، فإن أغلب الحالات من السيدات، وجميع الحالات التي جرى حصرها حتى الآن تعاني من كدمات متفرقة بالجسم، ولا توجد وفق البيانات الواردة حالات حرجة، فيما تواصل الفرق الطبية بالمجمع الطبي متابعة الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة.

وضمت قائمة الحالات: رندا رجب حسني متولي، 36 عامًا، من الحكر ثانٍ، أحمد فتحي علي جاد، 38 عامًا، من البلابسة ثانٍ، علي حسن علي سليمان، 37 عامًا، من حي السلام ثانٍ، مرفت عبدالعال فرغلي متولي، 33 عامًا، من الحكر ثانٍ، أحمد علي صالح أحمد، 37 عامًا، من الحكر ثانٍ، حسام أشرف عيد محمد، 26 عامًا، من التلاتيني ثانٍ، شيماء عصام عيد محمد، 23 عامًا، من شارع دمنهور، نعيمة صالح محمود عزب، 35 عامًا، من الحكر ثانٍ، رانيا ناصر أحمد حسين، 23 عامًا، من التلاتيني ثانٍ، منال عبدالقادر محمود رمضان، 29 عامًا، من الحكر ثانٍ، ملك محمد الشحات محمد، 22 عامًا، من الحكر ثانٍ، هدى محمد علي أحمد، 34 عامًا، من الحكر ثانٍ، محمد فوزي محمد عبدالمحسن، 34 عامًا، من حي السلام ثانٍ، مروة محمود محمدين محمود، 43 عامًا، من شارع الدقهلية ثانٍ، وسيد عبده عثمان أحمد، 39 عامًا، من حي السلام ثانٍ.

كما شهد موقع الحادث الدفع بسيارتي إسعاف رقمي 1046 و336، لنقل الحالات والتعامل معها طبيًا، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.