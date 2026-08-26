عمليات تعليم الغربية: لا شكاوي وانتظام لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

انتظمت بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء فى يومها الخامس، لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى مادتى الرياضيات البحته واللغة الأجنبية الثانية، داخل 10 لجان على مستوى المحافظة.

تفعيل غرف العمليات

كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مع استمرار التنسيق مع مديريات الأمن والصحة والتأمين الصحي والتموين ومرفق الإسعاف وشركتي كهرباء جنوب ووسط الدلتا، ورؤساء المدن والأحياء، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات ودعم انتظام الامتحانات حتى نهايتها.

لا شكاوي من الطلاب والطالبات

وأوضح ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز 10 لجان امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر، لاستقبال 8612 طالبًا وطالبة خلال فترة امتحانات الدور الثانى، إلى جانب تجهيز 19 استراحة للملاحظين ورؤساء اللجان، بواقع 10 استراحات للرجال و9 للسيدات، بطاقة استيعابية تبلغ 424 سريرًا، مع مراجعة جاهزية اللجان من حيث النظافة والصيانة والتهوية والإضاءة.

تيسيرات وتفعيل غرف العمليات

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية مربوطة مع غرف فرعية بالإدارات التعليمية، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

وأكد على الالتزام بمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية قد تستخدم في أعمال الغش، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.