قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشباب والرياضة: زياد حجاج غادر بعثة المصارعة في سلوفاكيا دون إبلاغ أي جهة
وزير الصناعة يبحث مع غرفة مواد البناء خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات
بالتفاصيل .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2027 لطلاب المدارس
التايمز: رئيس الوزراء البريطاني يعاقب المستوطنات
كان فيه سوء فهم.. وزير البترول الأسبق يكشف حقيقة تصدير الغاز لإسرائيل
رولا خرسا تكشف تفاصيل مشادة داخل جهة حكومية: «مفيش راجل محترم يشتم واحدة ست»
انطلاق فعاليات اليوم الأول للبعثة الترويجية للخدمات التعليمية المصرية في نيجيريا
أغلبهم سيدات.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث بوابة الاستثمار بالإسماعيلية
علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟
بالأسماء.. إصابة سائق و14 عاملًا في حادث تصادم أمام بوابة الاستثمار بالإسماعيلية
وزير البترول الأسبق يكشف سبب طرح فكرة رفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية منذ عام 2010
قبل ما تنزل تشتري.. المكرونة تتراجع بأكثر من 5 جنيهات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمليات تعليم الغربية: لا شكاوي وانتظام لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

انتظمت بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء فى يومها الخامس، لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى مادتى الرياضيات البحته واللغة الأجنبية الثانية، داخل 10 لجان على مستوى المحافظة.

تفعيل غرف العمليات 

كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مع استمرار التنسيق مع مديريات الأمن والصحة والتأمين الصحي والتموين ومرفق الإسعاف وشركتي كهرباء جنوب ووسط الدلتا، ورؤساء المدن والأحياء، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات ودعم انتظام الامتحانات حتى نهايتها.

لا شكاوي من الطلاب والطالبات 

وأوضح ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز 10 لجان امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر، لاستقبال 8612 طالبًا وطالبة خلال فترة امتحانات الدور الثانى، إلى جانب تجهيز 19 استراحة للملاحظين ورؤساء اللجان، بواقع 10 استراحات للرجال و9 للسيدات، بطاقة استيعابية تبلغ 424 سريرًا، مع مراجعة جاهزية اللجان من حيث النظافة والصيانة والتهوية والإضاءة.

تيسيرات وتفعيل غرف العمليات 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية مربوطة مع غرف فرعية بالإدارات التعليمية، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

وأكد على الالتزام بمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية قد تستخدم في أعمال الغش، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اختراق الهاتف

خطر المكالمة الواحدة.. هل يستطيع رقم مجهول اختراق هاتفك بمجرد الرد؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

المتهمين

القبض على شخص استعان بشقيقه ووالدته للتعدي على طليقته بالضرب بالقليوبية

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

عمليات تعليم الغربية: لا شكاوي وانتظام لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

صورة ارشيفية

مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل 14 عاملًا مصابا في حادث تصادم بمنطقة الاستثمار

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر

بالصور

القوات المسلحة تكرم الفائزين في المسابقة الدينية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ

حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية.. جربها قبل المسكن

حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية.. جربها قبل المسكن
حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية.. جربها قبل المسكن
حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية.. جربها قبل المسكن

طريقة عمل فطائر الجبنة في المنزل .. وصفة سريعة وهشة بدون تخمير

طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة

هل يساعد نخاع العظام في الحفاظ على صحة البشرة والمفاصل؟ .. خبراء يكشفون الحقيقة

فوائد نخاع العظام
فوائد نخاع العظام
فوائد نخاع العظام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد