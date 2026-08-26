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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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من المدرسة للجامعة| الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027.. ومواعيد الامتحانات والاجازة رسمياً

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
خالد يوسف

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن الخريطة الزمنية الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يترقب الجميع معرفة مواعيد بدء الدراسة، الخريطة التفصيلية للفصلين الدراسيين، ومواعيد الامتحانات وإجازة نصف العام للاستعداد المبكر، وتنظيم الخطط الدراسية لضمان انطلاقة موفقة ومثالية نحو التفوق والنجاح الأكاديمي.
 

موعد بداية العام الدراسي 2027 في الجامعات

كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن موعد بدء الدراسة في الجامعات 2027 بمختلف الجامعات والمعاهد.

ومن المقررأن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول من يوم السبت 19 سبتمبر، وتستمر لمدة 15 أسبوعًا، لتنتهي الخميس 31 ديسمبر 2026.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026-2027

جاءت أبرز مواعيد العام الجامعي الجديد على النحو التالي:

- بدء العام الجامعي 2026-2027 يوم السبت 19 سبتمبر 2026.

- امتحانات Mid-Term الترم الأول خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر 2026.

- انتهاء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الخميس 31 ديسمبر 2026.

- امتحانات نهاية الترم الأول من السبت 2 يناير حتى الخميس 21 يناير 2027.

- إجازة منتصف العام من السبت 23 يناير حتى الخميس 4 فبراير 2027.

- بدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027.

- امتحانات Mid-Term الترم الثاني من الثلث الأخير من مارس وحتى الثلث الأول من أبريل 2027.

- انتهاء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 20 مايو 2027.

- امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو 2027.

موعد بدء العام الدراسي في المدارس 2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 لطلاب صفوف النقل والشهادات في المدارس الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أنه تبدأ الدراسة رسميًا يوم السبت 12 سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن المدارس التي لا تعمل يوم السبت ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من يوم الأحد 13 سبتمبر المقبل، فيما تنطلق الدراسة بالمدارس الدولية قبل المدارس الحكومية بأسبوع، وذلك يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر. 
 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 -2027

- يبدأ العام الدراسي يوم السبت 12 سبتمبر 2026.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 9 يناير 2027.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2027.

- تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير 2027.

- تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول يوم 21 يناير 2027.

- تبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027.

- يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى الخميس 24 يونيو 2027.

- تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 22 مايو 2027.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 27 مايو 2027.

- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 29 مايو 2027.

- تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 3 يونيو 2027.

- يستمر العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

- بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من 26 يونيو 2027 وحتى 21 يوليو 2027.

من المدرسة للجامعة العام الدراسي 2026 2027 امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة

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