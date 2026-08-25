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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقليل المناهج والتقييمات وعدم ضغط الطلاب| أبرز مطالب أمهات مصر بالعام الدراسي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك عدة مطالب لأولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن مطالب أولياء الأمور بشأن العام الدراسي الجديد 2027 تتلخص في عدة نقاط، منها: تقليل كم المناهج الدراسية حتي تتناسب مع الوقت المخصص لكل فصل دراسي، وكذلك تخفيف التقييمات المطبقة على الطلاب سواء الأسبوعية أو الشهرية وتقليل الامتحانات، وذلك لتخفيف العبء من على الطالب وولي أمره، مؤكدة أن كثرة التقييمات تمثل ضغطا كبيرا على الطالب.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  : إن جميع أولياء الأمور يتمنون عاما دراسيا مستقرا ومنتظما لأبنائهم، دون حدوث أي مشكلات تشتت أبناءهم عن متابعة ومذاكرة مناهجهم وتحصيلهم الدراسي، ومناشدة المعلمين بأن يعتبروا الطلاب مثل أبنائهم ويخافون على مستقبلهم ومصالحهم، ويدعمونهم ويشجعونهم طوال أيام الدراسة.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  على أن أولياء الأمور متخوفون من التقييمات التي يحصل من خلالها الطالب بالثانوية علي 60%، مشيرين إلى أنها قد تمثل ضغطا كبيرا على الطالب، فضلا عن تخوفات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، متمنين أن يتم تطبيقها بشكل صحيح وفي مصلحة الطالب.

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية بشكل أكثر فعالية، طوال أيام الدراسة، دون التأثير علي التحصيل العلمي للطالب، مؤكدة أن الأنشطة المدرسية تبني شخصية الطالب وتجعله قادرا على مواجهة التحديات في حياته بشكل عام.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم حديثها لأولياء الأمور، قائلة: "محتاجين تهيئة المناخ الملائم والمناسب لأبنائنا الطلاب داخل الأسرة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، والعودة تدريجيا لأجواء الدراسة في جو من الهدوء والاستقرار، وحتى يتشجعوا بكل نشاط وحيوية استعدادا للدراسة"، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

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