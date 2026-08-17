12 سبتمبر بالمدارس الحكومية و6 بالدولية|التعليم: لا نية لتأجيل العام الدراسي الجديد

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا نية لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أنه سوف ينطل 6 سبتمبر المقبل 2026 لطلاب المدارس الدولية ، و12 سبتمبر لطلاب المدارس الحكومية والرسمية واللغات والخاصة والقوميات.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم بنائها من الميدان ويتم مناقشة القرارات مع المعلمين والقيادات فى الميدان



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب كان يدرس 116 يوم عام 2023، والمثيل له فى الدول الأخرى يدرس قرابة 200 يوم فى بعض الدول ، ومن ثم الطالب الذى يتخرج فى الثانوية العامة المصرية عدد أيام دراسته تساوي عدد أيام مثيله الذى حصل على الصف الأول الإعدادى فى دولة أخرى ، وهو ما يشكل ظلم للطالب المصري لانه يحصل على عدد أيام دراسية أقل من مثيله

كما أكد وزير التربية والتعليم ، أن المناهج المصرية تحتاج لعدد ساعات دراسية أكثر، مؤكدا أنه لذلك تم زيادة أيام الدراسة ل 183 يوما.

موعد بدء العام الدراسي 2027 للمدارس الحكومية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

العام الدراسي 2027 .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بدء العام الدراسي 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا