الكرملين: روسيا تعمل على قطع الإمدادات العسكرية الموجهة لـ كييف

أعلن الكرملين، أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية وتعمل على قطع الإمدادات العسكرية الموجهة لكييف عبر البحر بشكل كامل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح الكرملين، أنّ روسيا بحاجة إلى سلام وليس إلى هدنة مؤقتة مع أوكرانيا وموسكو منفتحة دائما على المفاوضات، لافتًا، إلى أنّ الوضع في البحر الأسود استثنائي وروسيا ترد على تلك الضربات التي تشنها أوكرانيا.

وأردف الكرملين، أنّ على أوكرانيا أن تدفع ثمن شنها هجمات في البحر الأسود، لافتًا، إلى أنّ أوكرانيا لا تبدي أي رغبة في التوصل إلى تسوية شاملة.