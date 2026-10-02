قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إصابته بزجاجة.. وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط
السيولة المالية.. كلمة السر في حسم مصير فتوح و6 لاعبين في الزمالك
لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي
حملة تصدرت تريند إنستجرام.. كيف تصنع الهوية البصرية مستقبل السياحة في مصر؟
نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا
النيران أمسكت به.. نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر
مصر تستضيف منتدى العلمين إفريقيا وقمة النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات
أمطار قادمة.. غطاء سحابي فوق مناطق بالصحراء الغربية وشمال الصعيد
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث
استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية
تضبط 60 مقرا سنويا.. التعليم العالي تُحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتكشف طرق التأكد من المعتمد منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكرملين: روسيا تعمل على قطع الإمدادات العسكرية الموجهة لـ كييف

الكرملين
الكرملين
البهى عمرو

أعلن الكرملين، أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية وتعمل على قطع الإمدادات العسكرية الموجهة لكييف عبر البحر بشكل كامل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح الكرملين، أنّ روسيا بحاجة إلى سلام وليس إلى هدنة مؤقتة مع أوكرانيا وموسكو منفتحة دائما على المفاوضات، لافتًا، إلى أنّ الوضع في البحر الأسود استثنائي وروسيا ترد على تلك الضربات التي تشنها أوكرانيا.

وأردف الكرملين، أنّ على أوكرانيا أن تدفع ثمن شنها هجمات في البحر الأسود، لافتًا، إلى أنّ أوكرانيا لا تبدي أي رغبة في التوصل إلى تسوية شاملة.

الكرملين روسيا القاهرة الإخبارية أوكرانيا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

ترشيحاتنا

المهندس خالد الغنام

مصرع مهندس إثر اصطدام سيارته بـ "جمل" على الطريق الدولي "النفق – شرم الشيخ" بجنوب سيناء

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بالاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار على بعض مناطق

شيخ الأزهر

أمن مدينة رسول الله خط أحمر.. الأزهر ودار الإفتاء يدينان استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد