بعد إصابته بزجاجة.. وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط

لقي تلميذ بالمرحلة الابتدائية مصرعه، متأثرا بإصاباته البالغة التي لحقت به إثر تعرضه للاعتداء من جانب أحد زملائه داخل إحدى المدارس بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.

تفاصيل واقعة الاعتداء

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة العياط بلاغا من ولي أمر، يتهم فيه زميل نجله بالتسبب في إصابته بإصابات بالغة داخل المدرسة، بعدما ألقى عليه زجاجة تحتوي على قطع من الزلط والرمل، ما أدى إلى إصابته في منطقة الرأس.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة التلميذ وشهود الواقعة، فيما جرى نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة صباح اليوم متأثرا بإصاباته.

وكشفت المعلومات الأولية أن التلميذ تعرض لإصابات بالغة في الرأس، من بينها كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وفقا لما ورد بالتقرير الطبي المبدئي، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.