مأساة أسرة على شاطئ الأبيض بمطروح.. وفاة الأب ونجله وإنقاذ الأم ونجلها

تحولت رحلة أسرة إلى شاطئ الأبيض بمحافظة مطروح إلى مأساة، بعد تعرض عدد من أفرادها للغرق أثناء السباحة، ما أسفر عن وفاة الأب ونجله، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ الزوجة ونجلها الآخر.

اسماء المتوفين

وأسفر الحادث عن وفاة الشيخ خميس رحومة المالكي، 45 عامًا، ونجله راشد خميس رحومة، 10 سنوات، بعد تعرضهما للغرق، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى مطروح العام، إلا أن محاولات إنقاذهما لم تفلح، وتوفيا متأثرين بحالة الغرق.

وفي المقابل، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ الزوجة ونجلها الآخر، ونقلهما لتلقي الرعاية الطبية، كما جرى التعامل مع حالة سعد فايز عبد اللطيف، 27 عامًا، الذي تعرض للغرق، وتم إسعافه في موقع الحادث، ورفض النقل إلى المستشفى، وحالته مستقرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تفاصيل الحادث.