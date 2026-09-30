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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح: نجاح 3 تدخلات جراحية طارئة ذات مهارة للمخ والأعصاب بمستشفى الحمام المركزي

خلال إجراء العمليات الجراحية
خلال إجراء العمليات الجراحية
ايمن محمود

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه في إطار استمرار تطوير الخدمات الطبية والتخصصية بمستشفى الحمام المركزي، وتعزيز قدرته على التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

3 تدخلات جراحية 

نجح فريق قسم المخ والأعصاب بالمستشفى في إجراء 3 تدخلات جراحية طارئة ذات مهارة ناجحة، تنضم إلى سجل النجاحات المتتالية للقسم، وتؤكد جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات التخصصية الدقيقة.

 الحالة الأولى.. تثبيت فقرات قطنية باستخدام 8 مسامير

وفي حالة أخرى، استقبل المستشفى مريضًا مصابًا بكسر في الفقرات القطنية إثر التعرض لحادث، حيث تم إجراء عملية تثبيت للفقرات القطنية باستخدام 8 مسامير بواسطة الدكتور عمر علبة – جراح المخ والأعصاب، وبمشاركة فريق التخدير الدكتور تامر محمود حنفي، وفريق التمريض سامية صلاح وإيمان مهدي.

وتم نقل المريض إلى القسم الداخلي، حيث يخضع للمتابعة الطبية اللازمة.

 الحالة الثانية .. جراحة عاجلة لشاب مصاب بكسور في الجمجمة

كما استقبل مستشفى الحمام المركزي، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، شابًا يبلغ من العمر 19عامًا، إثر تعرضه لحادث طريق، وكان يعاني من كسور بالجمجمة.

وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة، تم اتخاذ القرار بإجراء التدخل الجراحي، حيث أُجريت العملية في تمام الساعة الثالثة مساءً، وتكللت بالنجاح بفضل الله.

ويخضع المريض حاليًا للمتابعة الطبية بقسم العناية المتوسطة لاستكمال الرعاية اللازمة.

وضم فريق العمل الدكتور عمر علبة – جراح المخ والأعصاب، والدكتور حسني الداودي – أخصائي التخدير، وتمريض العمليات ناظلة سالم وأمنية عبدالرحمن، وتمريض العناية المتوسطة رحمة، تحت إشراف أمينة محمد مشرفة تمريض اليوم، وبمتابعة المدير المناوب الدكتور أحمد حمدي عبدالستار.

 الحالة الثالثة .. تثبيت كسر بالفقرات القطنية بتقنية التدخل الجراحي المحدود

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الحمام المركزي مريضًا إثر سقوط من علو، وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة، تبين وجود كسر بالفقرات القطنية.

وعلى الفور تم اتخاذ القرار بإجراء التدخل الجراحي اللازم، حيث تم تثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير من خلال تدخل جراحي محدود بتقنية Wiltse، بما يساهم في تثبيت الفقرات مع تقليل حجم التدخل الجراحي.

وعقب إجراء العملية، تم نقل المريض إلى القسم الداخلي لاستكمال المتابعة والرعاية الطبية، ثم غادر المستشفى بعد تحسن حالته، مع التوصية باستكمال المتابعة بالعيادات الخارجية.

وأُجريت العملية بنجاح بواسطة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد المعداوي والدكتور تامر حنفي، وبمشاركة تمريض العمليات سامية صلاح وناظلة سالم.

جميع التدخلات الجراحية بمشاركة تمريض الاستقبال والداخلى وفنى المعمل والأشعة وجميع الخدمات المعاونة بالمستشفى 

ويتقدم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مروان شحاته مدير المستشفى وجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة في تقديم خدمات طبية لائقة بأهالى وزائرى محافظة مطروح.

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