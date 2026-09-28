تنفيذا لقرار النيابة.. إعدام 226 ألف علبة سجائر في مطروح

شهدت محافظة مطروح تنفيذ قرار النيابة العامة بإعدام كمية كبيرة من السجائر غير الصالحة للاستهلاك، بلغت نحو 226 ألفًا و300 علبة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المضبوطات.

تنفيذ الإعدام على السجائر

وجرت عملية الإعدام تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع إعادة تداول المضبوطات غير الصالحة بالأسواق.

وتستمر الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بمطروح في تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، لمتابعة السلع المعروضة وضبط المخالفات والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.