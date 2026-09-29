القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع وتجمعات الحوثيين في المخا والجوف

شنّت القوات المسلحة اليمنية غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز، فيما استهدف الطيران المسيّر آليات وتجمعات للميليشيات شمالي محافظة الجوف، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد تحركات الحوثيين.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، إن العمليات العسكرية النوعية مستمرة لاستهداف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي، والحد من قدرتها على تنفيذ أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت تنفيذ 756 عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي خلال 72 ساعة، مشيرة إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 2300 من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

وأضافت أن العمليات أسفرت كذلك عن مقتل أربعة خبراء إيرانيين متخصصين في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة بمحافظة تعز.