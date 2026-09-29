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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم روسي كبير على أوكرانيا.. 7 قتلى وأكثر من 80 جريحا وحريق داخل أكاديمية العلوم في كييف

هجوم روسي واسع على أوكرانيا
هجوم روسي واسع على أوكرانيا

قُتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين، اليوم الاثنين، جراء موجة هجمات روسية واسعة بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت عدة مدن أوكرانية، بحسب السلطات الأوكرانية.

وفي العاصمة كييف، اندلع حريق داخل مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم إثر استهدافه بطائرة مسيّرة روسية، فيما أظهرت لقطات مصورة أشخاصًا محاصرين داخل المبنى وهم يحاولون الفرار عبر النوافذ، بينما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان من الطوابق المتضررة.

وأظهرت المشاهد أحد الأشخاص وهو يتشبث بحافة نافذة في محاولة للوصول إلى طابق أدنى، قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ وتستخدم السلالم لإجلاء المحاصرين من المبنى.

وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل امرأة في الهجوم على الأكاديمية، فيما طالت الهجمات مناطق أخرى من العاصمة، واستهدفت منشآت ومحطات وقود ومبانٍ إدارية ومراكز بيانات ومرفقًا طبيًا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية واسعة.

وفي مدينة دنيبرو، قُتل 3 أشخاص آخرين جراء هجوم استهدف منشأة إدارية، وفق السلطات المحلية.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، روسيا، بتوسيع نطاق الهجمات، معتبرًا أن عدم الرد على الضربات الروسية يشجع على تنفيذ هجمات جديدة.

بينما وصف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الهجمات المتواصلة على العاصمة، بأنها «إرهاب ضد المدنيين».

 

كييف تتهم روسيا باستخدام مسيّرات مطورة

بحسب تقارير أوكرانية، استُخدمت في الهجوم طائرات مسيّرة نفاثة مطورة من طائرات «شاهد» الإيرانية، تقول كييف إن روسيا أدخلت عليها تعديلات لزيادة سرعتها وقدرتها على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أشار في وقت سابق إلى صعوبة اعتراض هذا النوع من الطائرات المسيّرة مقارنة بالطائرات الأبطأ المستخدمة سابقًا.

من جهته، أكد زيلينسكي عقب الهجمات ضرورة زيادة الضغط الدولي على موسكو، داعيًا حلفاء بلاده إلى تشديد الإجراءات ضد الجهات التي تمول أو تنتج الأسلحة المستخدمة في الهجمات.

 

موسكو: استهدفنا منشآت عسكرية وبنية تحتية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات على أهداف في كييف، وقالت إن من بين المواقع المستهدفة مركزَي بيانات ومحطات وقود، كما أعلنت استهداف مركز توزيع تابع لشركة البريد «نوفا بوشتا» في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

وأضافت موسكو أنها استهدفت سفنًا ومنشآت مرتبطة بالموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، في إطار ما تقول إنه جهود لإضعاف قدرة كييف على تصدير الحبوب.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون روس اعتراض مئات الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال الهجمات التي استهدفت مناطق داخل روسيا، فيما قال زيلينسكي إن الضربات الأوكرانية أصابت منشآت صناعية ونفطية في عدد من المناطق الروسية.

 

كييف تعلن تقدمًا ميدانيًا في دونباس

وعلى صعيد المعارك البرية، أعلن الجيش الأوكراني تحقيق تقدم في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، ضمن عملية أطلق عليها اسم «فيفالدي»، وقال إنه استعاد السيطرة على نحو 51 كيلومترًا مربعًا، لترتفع المساحة التي يقول إنه استعادها خلال العملية إلى 176 كيلومترًا مربعًا.

وصرحت كييف استخدام ناقلات جند مدرعة سوفيتية قديمة جرى تحويلها إلى مركبات غير مأهولة ومفخخة لاستهداف التحصينات الروسية، إلى جانب استخدام روبوتات أرضية خلال العمليات.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدات جديدة في منطقتي دونيتسك وسومي، في وقت لا تزال فيه خطوط المواجهة تشهد معارك متواصلة، بالتزامن مع مساعٍ دولية لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

هجمات روسية السلطات الأوكرانية كييف الأكاديمية الوطنية للعلوم اوكرانيا

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