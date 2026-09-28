قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي وحيد: حسام حسن شخص طيب.. وبقوله رد على المنتقدين في الملعب| فيديو
منتخب البوسنة والهرسك يهزم رومانيا 4-2 في دوري الأمم الأوروبية
هجوم روسي كبير على أوكرانيا.. 7 قتلى وأكثر من 80 جريحا وحريق داخل أكاديمية العلوم في كييف
السداد عبر «غازبروم بنك» وغيره.. بوتين يمدد السماح للأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
بسام رجب: أسامة أنور عكاشة رشحني لـ«ليالي الحلمية».. ونجل الملك فاروق قال لي «افتكرتك أبويا»
تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة
وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة تصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الأفريقية القاهرة 2027
منتخب مصر بالقميص بالأحمر وجنوب السودان بالأبيض في تصفيات أمم أفريقيا غدا
«سنتكوم» تنفي سيطرة إيران على مضيق هرمز.. وتصف مزاعم الحرس الثوري بأنها كاذبة
بوتين: روسيا تعرضت لمحاولات خارجية تهدف إلى عرقلة الانتخابات
حسيت إني هدعم البلطجة.. رامي وحيد يكشف سبب اعتذاره عن فيلم الألماني
مضيق هرمز يشهد تعافيًا في حركة الغاز المسال القطري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم
تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في معظم الدول الخليجية اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 تراجعاً كبيراً وهبوطاً حاداً في محلات الصاغة؛ تزامناً مع التراجع العالمي في أسعار الذهب، حيث تراجعت الأسعار في السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعدد من الدول العربية الأخرى، إلى جانب تراجعها في مصر اليوم بشكل كبير.

وجاء هذا التراجع الجماعي في المعدن الأصفر؛ متأثراً بانخفاض سعر الأوقية عالمياً، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب في الدول الخليجية.

 

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 497.11 ريال سعودي بخسارة 20.39 ريال عن سعر أمس الذي كان 517.50 ريال.

فيما سجل سعر عيار 21 خسارة 17.85 ريال، حيث تراجع من 452.82 ريال أمس إلى 434.97 ريال اليوم.

سعر الذهب في مصر

وسجل عيار 18 اليوم 372.83 ريال بخسارة 15.30 ريال عن أمس الذي كان 388.13 ريال.

وسجل عيار 14 اليوم 289.98 ريال بخسارة 11.90 ريال عن أمس الذي كان 301.88 ريال.

أما أوقية الذهب فسجلت 15461.80 ريال بخسارة 634.36 ريال عن أمس، 

وسجل الجنيه الذهب 3479.76 ريال بخسارة 142.76 ريال عن أمس الذي كان 3622.52 ريال.

 

أسعار الذهب في الكويت اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 40.86 دينار كويتي بخسارة 1.68 دينار عن سعر أمس الذي كان 42.54 دينار.

فيما سجل سعر عيار 21 خسارة 1.47 دينار، حيث تراجع من 37.22 دينار أمس إلى 35.75 دينار اليوم.

وسجل عيار 18 اليوم 30.65 دينار بخسارة 1.25 دينار عن أمس الذي كان 31.90 دينار.

وسجل عيار 14 اليوم 23.84 دينار بخسارة 0.97 دينار عن أمس.

وسجلت أوقية الذهب 1270.94 دينار بخسارة 52.15 دينار.

وسجل الجنيه الذهب 286.03 دينار بخسارة 11.74 دينار عن أمس الذي كان 297.77 دينار.

 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 486.06 درهم إماراتي بخسارة 19.94 درهم عن سعر أمس الذي كان 506.00 درهم.

فيما سجل سعر عيار 21 خسارة 17.45 درهم، حيث تراجع من 442.75 درهم أمس إلى 425.30 درهم اليوم.

وسجل عيار 18 اليوم 364.54 درهم بخسارة 14.96 درهم عن أمس الذي كان 379.50 درهم.

وسجل عيار 14 اليوم 283.53 درهم بخسارة 11.64 درهم.

وسجلت أوقية الذهب 15118.02 درهم بخسارة 620.26 درهم.

وسجل الجنيه الذهب 3402.39 درهم بخسارة 139.59 درهم عن أمس الذي كان 3541.98 درهم.

 

أسعار الذهب في البحرين اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 50.01 دينار بحريني بخسارة 1.99 دينار عن سعر أمس الذي كان 52.00 دينار.

فيما سجل سعر عيار 21 خسارة 1.74 دينار، حيث تراجع من 45.50 دينار أمس إلى 43.76 دينار اليوم.

وسجل عيار 18 اليوم 37.51 دينار بخسارة 1.49 دينار عن أمس الذي كان 39.00 دينار.

سعر الذهب في مصر

وسجل عيار 14 اليوم 29.17 دينار بخسارة 1.16 دينار.

وسجلت أوقية الذهب 1555.39 دينار بخسارة 61.86 دينار.

وسجل الجنيه الذهب 350.05 دينار بخسارة 13.92 دينار عن أمس الذي كان 363.97 دينار.

الذهب أسعار الذهب اليوم تراجع أسعار الذهب سعر الذهب في السعودية اليوم سعر الذهب في الإمارات اليوم سعر الذهب في الكويت اليوم سعر الذهب في البحرين اليوم سعر الذهب في مصر اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

مرافق شركة قطر للطاقة

القوة القاهرة تضرب صادرات الدوحة.. قطر للطاقة تعلق تسليم الغاز المسال لإيطاليا حتى ديسمبر

باع لهم المنزل واختفى.. مستريح جديد ينصب على أسرة في مليونًا و175 ألف جنيه بأكتوبر

باع المنزل واختفى.. مستريح ينصب على أسرة في مليون و175 ألف جنيه بأكتوبر| مستندات

ترشيحاتنا

حادث ارشيفية

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مطروح الإسكندرية

جانب من الواقعة

طلاب فوق سور مدرسة بنات بشبين القناطر .. والتعليم تحقق في الواقعة

جانب من الحدث

رئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ الوادي الجديد يبحثان فرص التعاون في عدد من الملفات التنموية والاستثمارية

بالصور

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد