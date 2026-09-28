تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

شهدت أسعار الذهب في معظم الدول الخليجية اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 تراجعاً كبيراً وهبوطاً حاداً في محلات الصاغة؛ تزامناً مع التراجع العالمي في أسعار الذهب، حيث تراجعت الأسعار في السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعدد من الدول العربية الأخرى، إلى جانب تراجعها في مصر اليوم بشكل كبير.

وجاء هذا التراجع الجماعي في المعدن الأصفر؛ متأثراً بانخفاض سعر الأوقية عالمياً، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب في الدول الخليجية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 497.11 ريال سعودي بخسارة 20.39 ريال عن سعر أمس الذي كان 517.50 ريال.

فيما سجل سعر عيار 21 خسارة 17.85 ريال، حيث تراجع من 452.82 ريال أمس إلى 434.97 ريال اليوم.

وسجل عيار 18 اليوم 372.83 ريال بخسارة 15.30 ريال عن أمس الذي كان 388.13 ريال.

وسجل عيار 14 اليوم 289.98 ريال بخسارة 11.90 ريال عن أمس الذي كان 301.88 ريال.

أما أوقية الذهب فسجلت 15461.80 ريال بخسارة 634.36 ريال عن أمس،

وسجل الجنيه الذهب 3479.76 ريال بخسارة 142.76 ريال عن أمس الذي كان 3622.52 ريال.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 40.86 دينار كويتي بخسارة 1.68 دينار عن سعر أمس الذي كان 42.54 دينار.

فيما سجل سعر عيار 21 خسارة 1.47 دينار، حيث تراجع من 37.22 دينار أمس إلى 35.75 دينار اليوم.

وسجل عيار 18 اليوم 30.65 دينار بخسارة 1.25 دينار عن أمس الذي كان 31.90 دينار.

وسجل عيار 14 اليوم 23.84 دينار بخسارة 0.97 دينار عن أمس.

وسجلت أوقية الذهب 1270.94 دينار بخسارة 52.15 دينار.

وسجل الجنيه الذهب 286.03 دينار بخسارة 11.74 دينار عن أمس الذي كان 297.77 دينار.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 486.06 درهم إماراتي بخسارة 19.94 درهم عن سعر أمس الذي كان 506.00 درهم.

فيما سجل سعر عيار 21 خسارة 17.45 درهم، حيث تراجع من 442.75 درهم أمس إلى 425.30 درهم اليوم.

وسجل عيار 18 اليوم 364.54 درهم بخسارة 14.96 درهم عن أمس الذي كان 379.50 درهم.

وسجل عيار 14 اليوم 283.53 درهم بخسارة 11.64 درهم.

وسجلت أوقية الذهب 15118.02 درهم بخسارة 620.26 درهم.

وسجل الجنيه الذهب 3402.39 درهم بخسارة 139.59 درهم عن أمس الذي كان 3541.98 درهم.

أسعار الذهب في البحرين اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 50.01 دينار بحريني بخسارة 1.99 دينار عن سعر أمس الذي كان 52.00 دينار.

فيما سجل سعر عيار 21 خسارة 1.74 دينار، حيث تراجع من 45.50 دينار أمس إلى 43.76 دينار اليوم.

وسجل عيار 18 اليوم 37.51 دينار بخسارة 1.49 دينار عن أمس الذي كان 39.00 دينار.

وسجل عيار 14 اليوم 29.17 دينار بخسارة 1.16 دينار.

وسجلت أوقية الذهب 1555.39 دينار بخسارة 61.86 دينار.

وسجل الجنيه الذهب 350.05 دينار بخسارة 13.92 دينار عن أمس الذي كان 363.97 دينار.