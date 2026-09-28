من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب 

لا تبدأ جلطة القلب دائمًا بصورة واضحة كما يتخيل البعض، فإلى جانب ألم أو ضغط الصدر، يمكن أن تظهر أعراض أخرى تبدو للوهلة الأولى مرتبطة بالمعدة أو الإرهاق أو الإجهاد.

أعراض جلطة القلب

وتوضح الدكتورة أمل محمد استشارى القلب والأوعية الدموية، أنه من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن بعض النوبات القلبية قد تبدأ بأعراض خفيفة أو غير معتادة، وقد تظهر قبل الأزمة بساعات أو أيام، ما يجعل معرفة العلامات التحذيرية أمرًا مهمًا للتعامل معها سريعًا.

أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

وتأتي أهمية الانتباه إلى هذه الأعراض بالتزامن مع زيادة الاهتمام بأزمات القلب، ومنها الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان جميل عزيز، الذي أعلن تعرضه لجلطة في أحد شرايين القلب وخضوعه لقسطرة وتركيب دعامة.

ألم المعدة وعسر الهضم

من الأعراض التي قد تسبب التباسًا لدى بعض الأشخاص الشعور بألم أو انزعاج في الجزء العلوي من البطن، أو الإصابة بحرقة المعدة وعسر الهضم.

وتشير مايو كلينك إلى أن حرقة المعدة أو عسر الهضم يمكن أن يكونا ضمن أعراض النوبة القلبية، كما قد يمتد الألم أو الانزعاج إلى الجزء العلوي من البطن. لذلك فإن ظهور أعراض شديدة أو غير معتادة، خصوصًا إذا صاحبتها علامات أخرى، يستدعي تقييمًا طبيًا سريعًا.

العرق البارد

التعرق البارد المفاجئ من العلامات التي يمكن أن تصاحب النوبة القلبية، خاصة إذا ظهر مع ضيق التنفس أو ألم الصدر أو الغثيان أو الدوخة.

وتضع جمعية القلب الأمريكية التعرق البارد ضمن العلامات التحذيرية التي تستدعي طلب المساعدة الطبية الطارئة عند الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية.

الغثيان أو القيء

قد يظهر الغثيان ضمن أعراض الأزمة القلبية، وفي بعض الحالات يكون العرض واضحًا أكثر من ألم الصدر.

وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن النساء على وجه الخصوص قد يعانين من أعراض أقل ارتباطًا في أذهان الناس بالجلطة، مثل الغثيان والقيء واضطراب المعدة، إلى جانب ضيق التنفس والإرهاق غير المعتاد.

لكن وجود الغثيان وحده لا يعني الإصابة بجلطة، إذ يمكن أن يحدث بسبب أسباب كثيرة، ولذلك تكون أهمية العرض أكبر عندما يظهر بصورة مفاجئة أو مع علامات أخرى مرتبطة بالقلب.

ضيق التنفس

ضيق التنفس المفاجئ أو غير المعتاد قد يحدث مع ألم الصدر أو من دونه، ولذلك لا ينبغي تجاهله، خاصة إذا كان شديدًا أو مصحوبًا بالدوخة أو التعرق أو ألم في الجزء العلوي من الجسم.

وتوضح مايو كلينك أن ضيق التنفس من الأعراض المعروفة للنوبة القلبية، وقد يكون أحيانًا أكثر وضوحًا من ألم الصدر لدى بعض المرضى.

ألم الذراع أو الظهر أو الفك

لا يشترط أن يظل الألم المرتبط بالجلطة في منطقة الصدر، فقد ينتشر إلى الذراع أو الكتف أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو الأسنان، وقد يصل أحيانًا إلى الجزء العلوي من البطن.

وتؤكد جمعية القلب الأمريكية أن الألم أو الانزعاج في هذه المناطق يمكن أن يكون من علامات الأزمة القلبية، خاصة عندما يصاحبه ضيق التنفس أو التعرق أو الغثيان.

دوخة مفاجئة أو شعور بقرب الإغماء

الشعور المفاجئ بالدوخة أو خفة الرأس قد يكون ضمن أعراض الأزمة القلبية، بحسب مايو كلينك، خصوصًا إذا جاء بالتزامن مع أعراض أخرى.

ولأن الدوخة لها أسباب كثيرة، لا يمكن اعتبارها وحدها دليلًا على وجود جلطة، لكن ظهورها بشكل مفاجئ مع ألم الصدر أو ضيق التنفس أو التعرق البارد يستدعي التعامل معها باعتبارها حالة طارئة محتملة.

إرهاق شديد من دون سبب واضح

الإرهاق غير المعتاد أو الشعور بضعف شديد يمكن أن يصاحبا النوبة القلبية، وقد يكونان أكثر وضوحًا لدى بعض النساء.

وتوضح جمعية القلب الأمريكية أن النساء قد تظهر لديهن أعراض مثل التعب والضعف غير المعتادين، إلى جانب اضطراب المعدة وضيق التنفس وألم الظهر أو الكتف أو الذراع.

هل ألم المعدة يعني وجود جلطة؟

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

ليس كل ألم في المعدة أو عسر هضم علامة على جلطة القلب، فهناك أسباب كثيرة لهذه الأعراض. لكن الخطورة تكمن في تجاهل أعراض جديدة أو شديدة أو مختلفة عن المعتاد، خصوصًا إذا صاحبها ألم أو ضغط في الصدر، ضيق التنفس، عرق بارد، غثيان، دوخة أو ألم يمتد إلى الذراع أو الظهر أو الفك.

وتشير مايو كلينك إلى أن بعض أعراض النوبة القلبية قد تشبه عسر الهضم أو حرقة المعدة، ولذلك لا ينبغي محاولة تشخيص السبب في المنزل عند وجود مجموعة من العلامات المقلقة.

متى يجب الذهاب للطوارئ؟

إذا ظهر ألم أو ضغط جديد في الصدر، أو ضيق تنفس، أو ألم يمتد إلى الذراع أو الظهر أو الرقبة أو الفك، أو تعرق بارد وغثيان ودوخة بصورة مفاجئة، فيجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا.

وتؤكد جمعية القلب الأمريكية أن بعض النوبات القلبية تبدأ تدريجيًا بأعراض خفيفة، بينما تحدث أخرى بصورة مفاجئة، ولذلك فإن عدم شدة الأعراض لا يعني بالضرورة أنها غير خطيرة.

والأهم عدم الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأعراض ستختفي تلقائيًا، لأن سرعة الحصول على الرعاية الطبية قد تكون عاملًا مهمًا في التعامل مع النوبة القلبية وتقليل المضاعفات.