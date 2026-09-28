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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة آيفون 18 برو تفجر غضب المستخدمين.. واختبارات تكشف تراجع دقة ألوانها!

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
احمد الشريف

طالت شركة أبل ، موجة انتقادات جديدة بعد ظهور نتائج اختبارات دقيقة لشاشة «آيفون 18 برو» الرائد. 

وكشفت القياسات تراجعاً واضحاً في دقة الألوان عند النظر إلى الهاتف بزوايا ميل مألوفة.

صدمة في شاشة آيفون 18 برو وانحراف لوني مبكر

أجرت قناة «بور بلاير» (Poorplayer) المتخصصة في تقييم الشاشات فحصاً معملياً نشرته على منصة «ويبو» الصينية. 

ونقل موقع Notebookcheck تفاصيل التجربة التي استهدفت لوحة الشاشة «G9N» المصنعة من شركة سامسونج.

وأظهرت وحدة قياس الفروق اللونية الملحوظة بدء انحراف الألوان بمجرد إمالة الهاتف بنحو 20 درجة فقط.

وتصل المشكلة لذروتها عند ميل يتراوح بين 35 و40 درجة، مع تحول الشاشة نحو اللون الأخضر. 

وتمثل هذه الزوايا التحديد المباشر لحركة يد المستخدم أثناء تصفح الهاتف بصورة طبيعية يومياً.

مقارنة قاسية مع هاتف العام الماضي

أثارت هذه النتائج استغراب الخبراء مقارنة بالأداء الممتاز الذي قدمته شاشة «آيفون 17 برو» السابقة.

 فقد حافظ الجيل السابق على ثبات ألوانه النقية حتى زوايا حادة تجاوزت 40 درجة بالكامل.

كما تفوقت لوحات سامسونج تاريخياً في زوايا الرؤية على نظيرتها المصنعة من شركة «إل جي» المنافسة.

ويجعل هذا التراجع هاتف أبل الجديد أضعف أداءً أمام أعين أصحابه مقارنة بإصدارات الأعوام السابقة.

خفض النفقات يضع جودة أبل في قفص الاتهام

كشفت تقارير كورية عن سبب هذا الخلل، مرجعة إياه لرغبة أبل في تقليل تكلفة الإنتاج. 

وأفادت صحيفة «ذا إليك» بأن أبل عرضت 70 دولاراً للوحة مقابل 80 دولاراً في العام الماضي.

ويمثل هذا السعر تراجعاً بنسبة 20%، وقد ينخفض أكثر ليصل إلى نحو 66.50 دولار لدى الموردين.

وتأتي هذه التطورات لتزيد الضغوط على الهاتف الذي يبدأ سعره العالمي من 1199 دولاراً رسمياً، بعد انتقادات طالت بطء وحدات التخزين أيضاً.

آيفون 18 برو آيفون 18 آيفون 17 برو آيفون 17 إل جي

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