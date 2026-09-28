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أكسيوس: ترامب يعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تقدم في الملف النووي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: ترامب يعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تقدم في الملف النووي

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

كشف موقع “أكسيوس”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة؛ مقابل إحراز تقدم ملموس في الملف النووي.

مقترح السبعة أيام على طاولة الوسطاء

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس، اليوم الإثنين، إن ترامب منفتح على الخطوة، فيما أكد مسؤول مطلع أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع واشنطن وطهران “الإثنين أو الثلاثاء”، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة.

وأضاف أن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح الـ 7 أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي ذلك وسط جهود مكثفة لإعادة تحريك المفاوضات المتعثرة منذ نحو سبعة أشهر، على خلفية خلافات حول البرنامج النووي والعقوبات ووضع مضيق هرمز.

وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إنه لا محادثات جديدة مقررة مع الولايات المتحدة، ونقلت عن مصدر قريب من الوفد الإيراني في نيويورك أن الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع واشنطن" وسيعود إلى طهران الثلاثاء.

وأوضحت أن "وجهات نظر إيران ومواقفها نُقلت بوضوح وصراحة إلى الجانب الأمريكي الثلاثاء الماضي عبر وسيط قطري".

وكان ترامب قد قال لأكسيوس، الأحد، إنه يتوقع استئناف المحادثات الأسبوع المقبل، بعد رفضه مقترحاً إيرانياً يقضي بوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية ومحوراً في النزاع، حيث تغلق إيران المضيق فعلياً، فيما ردت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. ولم تشن الولايات المتحدة ضربات على إيران منذ الأول من سبتمبر، رغم تعرض سفن لهجمات لاحقاً في المضيق.

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