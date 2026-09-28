«البترول»: خطة لمسح مصر جويًا وإعداد خريطة شاملة للخامات والمعادن

قال المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسمها، إن الوزارة لديها خطة لإجراء مسح جوي لمصر بالكامل؛ بهدف إعداد خريطة شاملة بالخامات والمعادن الموجودة في مختلف المناطق.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة المسح الجوي، إلى جانب وجود البوابة الإلكترونية للتعامل مع المستثمرين.

وأشار إلى أن الطروحات تستهدف خامات «الذهب، الفوسفات، التلك، الكاولين» وغيرها من الخامات والمعادن، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى امتلاك خرائط للمعادن المختلفة؛ بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين.