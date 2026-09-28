بسبب معاكسة سيدة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام آخرين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته؛ بدعوى سرقة مركبة «توك توك» الخاصة به بالقليوبية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، قام القائم على النشر بمعاكسة زوجة أحد الأشخاص حال سيرها برفقة شقيق زوجها «سائق»، وحال معاتبة الأخير للقائم على النشر؛ قام بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته.

كما تبين أنه بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، حال سير القائم على النشر بمركبة «التوك توك» الخاصة به بدائرة قسم شرطة الخانكة، قام 5 أشخاص- من بينهم السائق المشار إليه، لـ3 منهم معلومات جنائية- باستيقافه والتعدي عليه بالضرب، محدثين إصابته المنوه عنها، دون الاستيلاء على مركبة «التوك توك» الخاصة به، لذات الخلافات.

وأمكن ضبط القائمين على التعدي، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابهم واقعة التعدي، وأنكروا قيامهم بسرقة مركبة «التوك توك» الخاصة بالقائم على النشر، وبسؤال الأخير؛ أقر بادعائه الكاذب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.