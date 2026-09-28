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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نتائج الحملات التفتيشية على بعض أحياء الجيزة.. إصدار 175 نموذج 8 تصالح وتنفيذ حملة "طرق الأبواب" في الطالبية لحث المواطنين وأصحاب المحال على توفيق أوضاعهم

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

في إطار المتابعة المستمرة لتكليفات الوزيرة باستمرار الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى خدمات المواطنين، والتصدي للمخالفات..

نتائج المرور الميدانى على بعض احياء الجيزة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول نتائج المرور الميدانى الذى قامت به اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على حي العمرانية، وحي الطالبية، ومركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أعمال المرور شملت متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية علي أحياء الطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية ، ومراجعة طلبات المواطنين، والالتقاء بعدد من المترددين على المراكز للاستماع إلى شكواهم و موقف معاملاتهم، والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة، لرفع كفاءة الأداء والتيسير على المواطنين.

حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والقمامة

وأشار التقرير الذي تلقته د.منال عوض من اللواء مجدي الأبرق مقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ورئيس أمانتها الفنية والدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة أن المرور الميداني شمل تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والقمامة، ورفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى المرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع.

حي العمرانية

وأوضح التقرير أنه فيما يخص المرور على حي العمرانية فقد تم التنسيق مع المختصين بالمركز التكنولوجي للحي لسرعة إنهاء المعاملات والطلبات المتوقفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث تم الانتهاء من عدد ٥٨ طلبًا وتسليم المستندات الخاصة بها للمواطنين وإنهاء معاملاتهم، بما ساهم في سرعة إنجاز مصالحهم والتيسير عليهم، مع التأكيد على استمرار متابعة باقي الطلبات لحين الانتهاء منها ، كما تم رفع الإشغالات والتعديات، لحوالي ٨٥ حالة إشغال وتعدٍ ، بالإضافة إلى المرور على عدد من المحال العامة والمنشآت التجارية ، و أسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد ١٠ محال ومنشآت مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

رفع نحو ٩٥ حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع

وفيما يخص المرور على حي الطالبية فقد تم تنفيذ حملات ميدانية ومسائية مكثفة بنطاق الحي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملات عن رفع نحو ٩٥ حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، والتعامل مع عدد من المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام ومزاولة الأنشطة دون ترخيص ، كما تم غلق وتشميع عدد ١٤ محلًا ومنشأة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب رفع كميات من الإشغالات والتعديات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات، والتأكيد على عدم عودتها مرة أخرى.

وفي إطار التوعية وحث المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على سرعة توفيق أوضاعهم، تم تنفيذ حملة "طرق الأبواب" بنطاق حي الطالبية، استهدفت التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الأنشطة، وتعريفهم بأهمية وضرورة التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون ، وقد تم خلال الحملة التواصل مع نحو ٣٥ مواطنًا وصاحب نشاط، وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المركز التكنولوجي لاستكمال الإجراءات القانونية.

مركز ومدينة الحوامدية

وحول المرور الميداني في مركز ومدينة الحوامدية ، فقد تم تنفيذ مرور ميداني مكثف ومتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها، فضلًا عن الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها وفقاً للقانون وفي إطار متابعة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدار عدد ١٧٥ نموذج (٨)، تصالح مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المستندات للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء ملفاتهم وتحقيق الاستفادة من إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

رفع الإشغالات والتعديات

كما تم تنفيذ حملات ميدانية بنطاق المركز والمدينة شملت رفع الإشغالات والتعديات، حيث تم التعامل مع نحو ٧٠ حالة إشغال وتعدٍ، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، كما أسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد ٨ منشآت ومحال مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التنبيه على أصحاب الأنشطة بضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

حي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة

كما تابعت د.منال عوض الحملات المكثفة التى يقوم بها حي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة بإشراف ومتابعة رئيس الحي فى إطار متابعة قطاع الحوكمة واللجنة العليا للمحال العامة لنتائج المرور الميدانى الذى قام به خلال الشهر الجاري وفقاً لتوجيهات الوزيرة  لفرض الانضباط بكافة مناطق الحي حيث أسفرت الحملة عن المرور والتفتيش على 30 محلاً تجارياً بشارع عبدالله العربي (المنطقة السابعة) عمارات مجمع الفردوس بنادي السكة ، وقامت إدارة الإشغالات بمسح المنطقة ورفع جميع التعديات والإشغالات لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين ، وتم تنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المحال والأنشطة المخالفة بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال التي تعمل بدون ترخيص ورفع عداد المرافق ، كما تم التنبيه والتأكيد على كافة أصحاب المحال غير المتقدمين لتقنين أوضاعهم بسرعة التوجه الى المركز التكنولوجى بالحى للتصالح وتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي بذلتها فرق المتابعة الميدانية على أحياء محافظة الجيزة ، موجهة باستمرار المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات من اللجنة العليا للمحال العامة والإدارة العامة للمراجعة والحوكمة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوعية أصحاب المحال العامة بالتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة مؤخراً لتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم للالتزام بالقانون .

التنمية المحلية منال عوض حملات مرورية الجيزة والقاهرة تراخيص المحال

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