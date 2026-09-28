وزير التعليم من الإسماعيلية: نتعاون مع ألمانيا وإيطاليا واليابان لتطوير التعليم الفني

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.

وأشار الوزير، خلال افتتاح مدرسة المهندس عبد الحميد أبو بكر للتكنولوجيا التطبيقية بفايد، إلى وجود تعاون مع الجانب الألماني والإيطالي لتشغيل مدارس تكنولوجيا تطبيقية تتوافق الدراسة والتدريب بها مع المعايير الدولية.

وأضاف أن الوزارة تتعاون كذلك مع الجانب الياباني في عدد من المجالات، من بينها التمريض والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الطلاب ورفع جودة التعليم الفني.