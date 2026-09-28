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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز جمهوري جديد يضاف إلى سجل تعليم بورسعيد.. وبدوي يكرم أصحاب التميز

إنجاز جمهوري جديد يضاف إلى سجل تعليم بورسعيد.. وبدوي يكرّم أصحاب التميز
إنجاز جمهوري جديد يضاف إلى سجل تعليم بورسعيد.. وبدوي يكرّم أصحاب التميز
محمد الغزاوى

كرّم الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الأستاذة رضا الجبالي مدير مدرسة بورسعيد الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية، تقديرًا لحصولها على الترتيب الثاني على مستوى الجمهورية، من بين 38 مدير مدرسة تم تصعيدهم من مختلف محافظات الجمهورية، للمنافسة في مسابقة «قائد التغيير.. المدير الفعّال»، التي تشرف عليها الإدارة العامة للقيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إنجاز جمهوري جديد يضاف إلى سجل تعليم بورسعيد.. وبدوي يكرّم أصحاب التميز 

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الحضور المتميز لقيادات تعليم بورسعيد على المستوى الجمهوري، ويعكس ما تتمتع به مدارس المحافظة من كوادر قيادية قادرة على المنافسة والتميز، والوصول إلى مراكز متقدمة بين القيادات المدرسية التي تم تصعيدها من مختلف محافظات الجمهورية.

كما كرّم الأستاذ محمود بدوي الأستاذ وليد الشربيني، تقديرًا لفوزه في المسابقة واختياره ضمن المكرمين على مستوى الجمهورية، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل تميز القيادات التربوية بتعليم بورسعيد، ويعكس ما تبذله المديرية من جهود في دعم الكفاءات والكوادر المتميزة وتشجيعها على مواصلة العطاء والتطوير.

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن حصول الأستاذة رضا الجبالي على الترتيب الثاني جمهوريًا من بين 38 مدير مدرسة تم تصعيدهم من مختلف محافظات الجمهورية يمثل إنجازًا مشرفًا لتعليم بورسعيد، مشيرًا إلى أن هذا التميز يعكس ثمرة العمل الجاد، والقيادة الواعية، والقدرة على إحداث التطوير داخل المؤسسة التعليمية، مؤكدًا أن دعم القيادات المتميزة وتشجيع النماذج الناجحة يأتي في مقدمة أولويات العمل بمديرية التربية والتعليم.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن مسابقة «قائد التغيير.. المدير الفعّال» تمثل إحدى الآليات المهمة لاكتشاف القيادات المدرسية المتميزة وإبراز التجارب الناجحة في الإدارة المدرسية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه النماذج وتبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين البيئة التعليمية.

كما أشاد الأستاذ محمود بدوي بتميز الأستاذ وليد الشربيني ووصوله إلى قائمة المكرمين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن وجود أكثر من قيادة من تعليم بورسعيد ضمن المكرمين في مسابقة على المستوى القومي يعكس حجم الجهد المبذول داخل المدارس، ويؤكد امتلاك المحافظة لقيادات تربوية تمتلك الرؤية والقدرة على صناعة التغيير الإيجابي.

وجاء التكريم بحضور الدكتورة دعاء البدوي مدير إدارة التدريب بالمركزية، حيث جرى الاحتفاء بالقيادات المكرمة وتقدير جهودها، مع التأكيد على أهمية مواصلة دعم القيادات التربوية الفعالة، ونشر ثقافة التميز والابتكار، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يسهم في تطوير الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

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