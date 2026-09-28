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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يكشف كلمة السر في تصريحات حسام حسن الأخيرة.. «تلم ومتفرقش»

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالتصريحات الأخيرة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، معتبرا أنها تحمل نبرة هادئة وعقلانية، وتسهم في تهدئة الأجواء وإعادة التركيز حول المنتخب.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «دي تصريحات عقلانية هادية.. تلم ومتفرقش وتصحح المسار مرة تانية.. محدش عايز حاجة تانية أكتر من كده يا كابتن حسام».

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن حديثه عن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي فهم خطأ.

وقال حسام حسن: حديثي عن محمد الشناوي فهم خطأ، أنا أحترم الجميع وقلت إن الشناوي وقتها كان مصابًا في الكتف ولا أقصد التقليل من أي فرد.

وواصل: كلهم إخوتي وأبنائي، والشناوي من اللاعبين الذين أخلصوا للمنتخب ونثق فيه وفي جميع الحراس وكل التقدير للاعبين الكبار مثل محمد هاني والمتواجدين و اللاعبين الغائبين.

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