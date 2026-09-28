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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف سر الإقبال الجماهيري على مباراة مصر وأنجولا

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الحضور الجماهيري الكبير في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، التي أقيمت ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، مشيرًا إلى أن خفض أسعار التذاكر ساهم في زيادة الإقبال الجماهيري.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»: «كنت طاير من الفرحة بعدد الجماهير اللي حضرت مباراة مصر أمام أنجولا، لأني فضلت مُصر على موضوع التذاكر ده، وقولت للناس على الأقل طب خفضوا الأسعار وشوفوا الدنيا عاملة إزاي، هتعمل تذكرة بـ75 جنيه ويحضر 200 مشجع، ولا تعمل تذكرة بـ20 جنيه ويحضر 20 ألف مشجع».

وأضاف: «اللي حسبته لقيته، وبتبنى موضوع التذاكر برضه في الدوري العام، وبنفس المنطق، أعمل تذكرة بـ20 جنيه وشوف الحضور هيكون شكله عامل إزاي، ويا سيدي تعالى في الماتشات الكبيرة خليها بـ50 جنيه ولا أقل شوية ولا حاجة».

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر غد الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتذاع مباراة مصر وجنوب السودان عبر قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون نقاط، في حين يتصدر منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جنوب السودان، من أجل تعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

شوبير مباراة منتخب مصر أمام أنجولا منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027

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