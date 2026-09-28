وزير الاستثمار يبحث مع 4 مؤسسات عالمية فرص الشراكة لتوفير آليات التمويل

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات منفصلة مع قيادات 4 مؤسسات مالية عالمية في باريس، "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"أموندي Amundi" و"كريدي أجريكول"، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي، لبحث فرص التعاون في الترويج للاستثمار، وتمويل المشروعات، وأسواق رأس المال وإدارة الأصول.

وتناولت الاجتماعات ربط الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة في السوق المصرية بالمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، إلى جانب بحث عدد من الفرص في قطاعات مختلفة.

مستجدات الطروحات

واستعرض الوزير مستجدات الطروحات، وعلى رأسها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، مشيرًا إلى أهمية هذه الطروحات في تعميق سوق رأس المال وإتاحة فرص جديدة أمام المستثمرين.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن طرح شركة مصر لتأمينات الحياة يحظى بأهمية خاصة، باعتبارها من أبرز الشركات المملوكة للدولة في مجال التأمين على الحياة، مشيرًا إلى أن القيد والطرح في البورصة يسهمان في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات.

وتضم المؤسسات الأربع بي إن بي باريبا، إحدى أكبر المجموعات المصرفية والمالية الأوروبية، العاملة في 64 دولة وإقليمًا بأكثر من 180 ألف موظف، وأموندي، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في أوروبا والعالم، إلى جانب سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول، من أبرز المجموعات المصرفية الفرنسية ذات الحضور الدولي، وتعمل المؤسسات الأربع في الخدمات المصرفية وتمويل الشركات والمشروعات والاستثمار وأسواق رأس المال وإدارة الأصول.

وأشار الوزير إلى نمو القيمة السوقية وأحجام التداول وعدد المستثمرين الجدد في سوق رأس المال المصرية، مدعومًا بتطوير البنية الرقمية وتبسيط التعاملات وتوسيع قاعدة المشاركة.

ودعا الوزير المؤسسات المالية العالمية إلى دراسة الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة لدى الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، وتعزيز دورها في توفير حلول تمويلية وربط الفرص المصرية بالمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو المؤسسات الأربع خبراتهم وإمكاناتهم في مجالات الخدمات المصرفية وتمويل الشركات والمشروعات والاستثمار وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، إلى جانب شبكاتهم من العملاء والمستثمرين عالميًا.

كما بحثوا فرص التعاون مع الوزارة في الترويج للفرص المصرية، وربطها بالمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، وتوفير التمويل والاستثمار للمشروعات والشركات العاملة في مصر.

واختُتمت الاجتماعات بالاتفاق على موافاة المؤسسات المالية الأربع بالمواد التعريفية الخاصة بالطروحات الحكومية المرتقبة، وعلى رأسها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب محفظة الفرص الاستثمارية والتمويلية ذات الصلة، لدراستها وتحديد مجالات وآليات التعاون خلال الفترة المقبلة.

ومثل بي إن بي باريبا السيد لوران لوفِيك، المسؤول العالمي عن المؤسسات،جان كريستوف ماغدالين، المسؤول عن تغطية المؤسسات الرسمية في أفريقيا، و فيرونيك دو بليك، المسؤولة عن ملف مصر وتمويل الصادرات، فيما شارك عن أموندي جوليان فونتين، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الشراكات ومتابعة المشروعات المشتركة، وعن كريدي أجريكول جان بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر.

كما شارك في اجتماع الوزير مع قيادات سوسيتيه جنرال السفير الدكتور طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، إيف جاكوب، الرئيس العالمي لتغطية القطاع العام، أيمريك أرنو، المسؤول الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أمل علايق، المسؤولة عن متابعة السوق المصري وإيليا بولياكوف، من قطاع التمويل والاستشارات بالبنك.