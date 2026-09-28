فريق برشلونة لكرة اليد في ضيافة مصر للطيران بالقاهرة.. صور

استقبلت مصر للطيران بمقرها الرئيسي بالقاهرة، أعضاء فريق برشلونة لكرة اليد وجهازه الإداري وممثلين عن مجلس إدارة النادي، وذلك على هامش مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها العاصمة الإدارية، والتي تشارك مصر للطيران في رعايتها، في ضوء دورها في دعم الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى التي تستضيفها مصر.

وذلك في إطار تجسيد الشراكة العالمية التي تجمع بين الناقل الوطني «مصر للطيران» ونادي برشلونة الإسباني.

وكان في استقبال فريق برشلونة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والسيدة كريستينا فرايل نائب سفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية، والسيد خوان سوليه، عضو مجلس إدارة نادي برشلونة الرياضي وذلك بحضور الطيار شريف خليل، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

حيث شهد اللقاء الترحيب ببعثة الفريق، وإلقاء الضوء على ما تمثله الشراكة بين مصر للطيران ونادي برشلونة من نموذج للتعاون الدولي الذي يجمع بين الرياضة والطيران ويدعم جسور التواصل بين الشعوب والثقافات.

وخلال الزيارة، قام فريق برشلونة لكرة اليد والجهاز الإداري وأعضاء مجلس الإدارة بجولة داخل متحف مصر للطيران، تعرفوا خلالها على جانب من تاريخ الناقل الوطني ومسيرته الممتدة لنحو 95 عامًا، وما شهدته الشركة من مراحل تطور ونمو عززت مكانتها كإحدى أعرق الناقلات الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما قدم فريق برشلونة لكرة اليد التهنئة لمصر للطيران بمناسبة حصولها على جائزة «أكثر شركات الطيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم – The World’s Most Improved Airline» لعام 2026، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax العالمية، مشيدًا بما حققته الشركة من تطور يعكس جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى خدماتها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

ومن جانبه، رحب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، بزيارة فريق برشلونة لكرة اليد إلى مقر الشركة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق الشراكة التي تجمع مصر للطيران بنادي برشلونة، وأضاف أن الشراكة مع نادي برشلونة، بما يحمله من تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية واسعة حول العالم، تمثل امتدادًا لرؤية مصر للطيران نحو تعزيز حضور علامتها التجارية على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع الجماهير من مختلف الثقافات، مؤكدًا اعتزاز مصر للطيران بكونها شريك الطيران الرسمي الحصري لفريق برشلونة لكرة اليد، متطلعًا إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الفعاليات والمبادرات المشتركة التي تعزز أوجه التعاون بين الجانبين، وإنما تضطلع أيضًا بدور مهم في مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، وفي ختام الزيارة هنّأ عادل فريق برشلونة لكرة اليد لبلوغه الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب 2026) المقامة بالعاصمة الإدارية متمنيا لهم التوفيق.

وفي السياق ذاته، أعرب وفد نادي برشلونة عن سعادته بزيارة مقر مصر للطيران والتعرف عن قرب على تاريخ الناقل الوطني المصري، مشيدًا بحفاوة الاستقبال والتنظيم، ومؤكدًا أهمية الشراكة التي تجمع النادي مع مصر للطيران، وما تتيحه من فرص لتعزيز التواصل مع جماهير برشلونة في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء اتفاقية الشراكة العالمية الموقعة بين مصر للطيران ونادي برشلونة حتى نهاية موسم 2028/2029، والتي أصبحت بموجبها مصر للطيران «شريك الطيران الرسمي الحصري» لفريق كرة القدم الأول للرجال، وفريق كرة السلة، وفريق كرة اليد بنادي برشلونة.