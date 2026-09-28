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الهند تلزم محطات الكهرباء بالعمل بالطاقة القصوى لمواجهة الارتفاع القياسي في الطلب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تلزم محطات الكهرباء بالعمل بالطاقة القصوى لمواجهة الارتفاع القياسي في الطلب

مخزون الفحم
مخزون الفحم
أ ش أ

أصدرت وزارة الكهرباء الهندية، توجيهات طارئة، اليوم الإثنين، لـ أكثر من 100 محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم ومخصصة للاستخدام الصناعي (Captive Power Plants)، بضرورة التشغيل بحدها الأقصى اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام الجاري، وذلك لتفادي نقص الإمدادات وتلبية الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة.

واستندت الحكومة إلى المادة (11) من قانون الكهرباء الهندي - التي تمنح سلطات استثنائية في حالات الطوارئ - لتطبيق القرار على المحطات التي تبلغ قدرتها التوليدية 50 ميجاوات أو أكثر.

وأُلزمت المنشآت الصناعية ببيع أي فائض من التوليد يزيد عن حاجتها الذاتية مباشرة عبر بورصات الطاقة الوطنية.

وفرضت السلطات على الشركات تقديم تقارير أسبوعية لـ "هيئة الكهرباء المركزية" توضح معدلات الإنتاج، الاستهلاك الداخلي، والفائض المباع، إلى جانب مستويات مخزون الفحم .

ويغطي القرار منشآت تابعة لكبرى المجموعات الصناعية في مجالات الصلب والتعدين والأسمنت والتكرير، من بينها: تاتا ستيل (Tata Steel)، فيدانتا (Vedanta)، هندالكو (Hindalco)، ريلاينس إندستريز (Reliance Industries)، وألترا تيك للأسمنت (UltraTech Cement).

ويأتي هذا التحرك بعد تراجع مخزونات الفحم إلى مستويات حرجة في نحو 40% من محطات التوليد بالبلاد، نتيجة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة المرتبط بظاهرة "إل نينيو" المناخية، ما أدى إلى تضاعف الأحمال الكهربائية وزيادة الضغط على شبكة التغذية الوطنية.

وزارة الكهرباء الهندية هيئة الكهرباء المركزية مخزون الفحم

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