شكوك حول مشاركة ثنائي إنجلترا أمام جمهورية التشيك

تحوم الشكوك حول مشاركة إزري كونسا ونيكو أورايلي، ثنائي منتخب إنجلترا، في مواجهة جمهورية التشيك المقررة مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وغاب كونسا وأورايلي عن المران الجماعي للمنتخب الإنجليزي صباح اليوم الاثنين، حيث خضع اللاعبان لبرنامج تدريبي فردي، ليصبحا الوحيدين في قائمة الفريق اللذين لم يشاركا في الحصة التدريبية بشكل طبيعي.

وشارك اللاعبان في المباراة كاملة أمام إسبانيا، السبت الماضي، والتي انتهت بخسارة إنجلترا 3-2 على ملعب "ويمبلي".

وشارك أورايلي، لاعب مانشستر سيتي، في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة إسبانيا، وهو المركز الذي تألق فيه خلال منافسات كأس العالم.

مشاركة هول

وفي حال غيابه أمام جمهورية التشيك، قد يحصل لويس هول على فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي.

وكان أورايلي قد ارتكب الخطأ الذي استغله أليكس باينا لإدراك التعادل لإسبانيا 2-2 في "ويمبلي"، قبل أن يتمكن المنتخب الإسباني من تسجيل هدف الفوز وحسم المباراة.

من جانبه، أصبح كونسا، مدافع أرسنال، أحد العناصر التي تحظى بثقة توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بعدما بدأ أساسيًا في سبع من أصل ثماني مباريات خلال كأس العالم.

وشارك جاراد برانثويت بديلًا لمارك جويهي في الدقائق الأخيرة من مواجهة إسبانيا، وقد يكون مرشحًا للبدء أساسيًا أمام جمهورية التشيك حال تأكد غياب كونسا.

ويخوض المنتخب الإنجليزي أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يلتقي جمهورية التشيك ذهابًا وإيابًا، إلى جانب مواجهة كرواتيا في مدينة رييكا، وذلك بعد خسارته أمام إسبانيا.

وتسعى إنجلترا إلى استعادة توازنها سريعًا أمام جمهورية التشيك، في ظل ضغط المباريات خلال فترة التوقف الحالية.