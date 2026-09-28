رئيس حي العجوزة يبحث شكاوى 19 مواطنا وإيجاد حلول فورية لها

عقد الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث شكاوى المواطنين والوقوف على العقبات التي تواجههم.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بضرورة الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، وعقد لقاءات دورية للاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم وفقاً للوائح والقوانين.

وشهد اللقاء مناقشة الطلبات المقدمة من قبل 19 مواطناً، حيث استمع رئيس الحي إلى تفاصيل المشكلات والمعوقات التي تمس حياتهم اليومية في مختلف القطاعات التابعة للحي.

وأكد الدكتور محمود فؤاد خلال اللقاء اتخاذ كافة الإجراءات السريعة والعاجلة بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات المختصة، والتوجيه بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، مع التشدد على تطبيق الحلول الفورية بما لا يخالف اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، لضمان تقديم أفضل خدمة لمواطني الحي.