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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قادر على اللعب لفترة كبيرة.. حازم إمام عن الشناوي: بحبه جدًا

الشناوي و حازم امام
الشناوي و حازم امام
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بمحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا إعجابه بشخصية الحارس الدولي، وقدرته على الاستمرار في تقديم مستويات جيدة خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم إمام في تصريحات له: «أنا بحب محمد الشناوي جدًا، أنا اتعاملت معاه بشكل شخصي، قمة الاحترام والذوق وبيشتغل كويس جدًا على نفسه».

وأضاف: «وعلى فكرة هو مستواه موقعش، لعب ماتشين في الدوري كان كويس، وحتى جول المقاولين ضربة جزاء».

وتابع: «ولعب في ماتش برشلونة صد بالنتي وشال انفراد، فهو واقف على رجله ويلعب في أي حتة ويلعب لفترة كبيرة».

وأكد حازم إمام أن الحديث عن تراجع مستوى محمد الشناوي لا يتوافق، من وجهة نظره، مع ما قدمه الحارس خلال المباريات التي شارك فيها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشناوي لا يزال يمتلك القدرة على الظهور بشكل جيد ومواصلة مسيرته مع الأهلي ومنتخب مصر.

يأتي دعم حازم إمام لمحمد الشناوي في ظل حالة من الجدل حول مستوى حارس الأهلي، بعد التصريحات والانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، ليؤكد نجم منتخب مصر السابق ثقته في قدرات الشناوي واستمراره في الملاعب خلال السنوات المقبلة.

حازم إمام محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر اخبار محمد الشناوي

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