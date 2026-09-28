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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد عن طقس الـ 5 أيام مقبلة: أجواء خريفية ونحذر من الشبورة والأمطار

حالة الطقس المتوقعة
حالة الطقس المتوقعة
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 30 سبتمبر إلى الأحد 4 أكتوبر ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً.

طقس الأسبوع 


أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نوهت الهيئة، عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفى فترات الليل.

 حالة الطقس المتوقعة

فيما كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي والمتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى بدء انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا لايف»، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت أمس 34 درجة مئوية في الظل، بينما من المتوقع أن تنخفض اليوم إلى 32 درجة مئوية.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، وهي المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، لافتًا إلى أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتزامن مع الاقتراب من شهر أكتوبر.

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية، لتسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وفي المقابل، أوضح أن الأجواء خلال ساعات النهار تستمر حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار التغير التدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.
 

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