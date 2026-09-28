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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي والمتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى بدء انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا لايف»، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت أمس 34 درجة مئوية في الظل، بينما من المتوقع أن تنخفض اليوم إلى 32 درجة مئوية.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، وهي المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، لافتًا إلى أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتزامن مع الاقتراب من شهر أكتوبر.

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية، لتسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وفي المقابل، أوضح أن الأجواء خلال ساعات النهار تستمر حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار التغير التدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ومع اقتراب شهر أكتوبر، توقع القياتي استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، موضحًا أن المعدلات الطبيعية في بداية الشهر تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تصل في نهاية أكتوبر إلى نحو 27 درجة مئوية.

ولفت إلى أن النصف الأول من فصل الخريف يشهد عادة بعض الارتفاعات الطفيفة والمؤقتة في درجات الحرارة، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع تقدم فصل الخريف.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضح القياتي أن البلاد تشهد اليوم وعلى مدار الأسبوع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الجمهورية.

وأشار إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات ومدن الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، مؤكدًا استمرار متابعة تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع الانتقال التدريجي من أجواء الصيف إلى أجواء الخريف، مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة وعودة المعدلات إلى طبيعتها بالنسبة لهذا التوقيت من العام. 

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