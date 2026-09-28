القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عنصر جنائى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وضبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لأسلحة بيضاء، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين ونشر خلالها صور ومقاطع فيديو تحصل عليها من بعض المواقع الإلكترونية لإيهام راغبى شراء الأسلحة البيضاء بحيازته لها، وطلب مبالغ مالية منهم لجدية الحجز وغلق هاتفه عقب تحويل المبالغ المالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

