شخلل علشان تعدى.. القبض على شخصين يفرضون الإتاوات على سائقى الميكروباص بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بطلب مبلغ مالى من قائد سيارة "فان" دون وجه حق نظير تحميل الركاب ولدى رفضه قاما بالتعدى عليه بالسب بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة قليوب بالقليوبية من ( سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها ) بأنه حال سيره بسيارته "سوزوكى فان" بالطريق الزراعى (القاهرة / الإسكندرية) وتوقفه بالطريق الدائرى تجاه بنها لإنزال أحد مستقلى السيارة رفقته ، فوجئ بقيام شخصين بطلب مبلغ مالى منه نظير تحميل الركاب ولدى رفضه قاما بالتعدى عليه بالسب .



أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (الظاهران بمقطع الفيديو "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما "مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بفرض إتاوات على قائدى السيارات نظير تحميل الركاب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

