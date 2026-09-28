مصرع شخص وإصابة آخر أثناء هدم سور منزل قديم في المحلة الكبرى

شهدت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم مصرع شخص وإصابة آخر خلال هدم سور بمنزل قديم وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة انهيار جزئي بسور منزل بشكل مفاجئ بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

نتج عن الحادث عن وفاة شخص يُدعى طارق السحت، وإصابة شخص آخر، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الواقعة، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصاب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل الضحايا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.