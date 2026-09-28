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الضريبة العقارية 2026.. هل شقتك معفاة؟ وكيف تحسب المبلغ المستحق؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الضريبة العقارية 2026.. هل شقتك معفاة؟ وكيف تحسب المبلغ المستحق؟

الضريبة العقارية 2026.. هل شقتك معفاة؟ وكيف تحسب المبلغ المستحق؟
الضريبة العقارية 2026.. هل شقتك معفاة؟ وكيف تحسب المبلغ المستحق؟
ولاء عادل

مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، أصبح السؤال الأهم لدى أصحاب الشقق هو: هل الوحدة معفاة من الضريبة؟ وإذا كانت خاضعة، كيف يتم حساب المبلغ المطلوب سداده؟

وأوضح رامي يوسف، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التعديلات الجديدة رفعت حد الإعفاء الخاص بالسكن إلى 8 ملايين جنيه، إلى جانب منح خصومات لأصحاب الوحدات الذين يقدمون الإقرارات في الموعد المحدد ويسددون الضريبة مقدمًا.

خصم يصل إلى 30% للوحدات السكنية

وقال يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، إن صاحب الوحدة السكنية الذي يقدم الإقرار الضريبي في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري يحصل على خصم 25% من قيمة الضريبة المستحقة، على أن يبدأ تطبيق الخصم اعتبارًا من العام المقبل.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الخصم، إذ يمكن للمواطن الحصول على 5% إضافية إذا قام بالسداد مقدمًا، وبذلك يصل إجمالي الخصم على الوحدات السكنية إلى 30%.

أما الوحدات غير السكنية، فيحصل مالكها على خصم 10% عند تقديم الإقرار، مع إمكانية الحصول على 5% أخرى عند السداد مقدمًا، ليصل إجمالي الخصم إلى 15%.

هل شقتك معفاة من الضريبة؟

التعديل الأبرز يتعلق بالسكن الخاص، إذ أصبح حد الإعفاء عند قيمة سوقية تصل إلى 8 ملايين جنيه.

وبمعنى آخر، إذا كانت القيمة السوقية للوحدة السكنية 8 ملايين جنيه أو أقل، وكانت تنطبق عليها شروط السكن الخاص، فلا تستحق عليها ضريبة عقارية.

لكن صاحب الوحدة لا يُعفى من تسجيلها، إذ يجب عليه تسجيل بياناتها وتقديم طلب الإعفاء من خلال تطبيق «الضرائب العقارية المصرية».

أما إذا تجاوزت قيمة الوحدة 8 ملايين جنيه، فيستمر الإعفاء حتى هذا الحد، ويتم احتساب الضريبة على الجزء الزائد فقط.

وأوضح رئيس المصلحة أن قيمة الضريبة تبلغ نحو 1260 جنيهًا عن كل مليون جنيه يتجاوز حد الإعفاء.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة 9 ملايين جنيه، تُحسب الضريبة على المليون الزائد عن حد الـ8 ملايين، وإذا بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه، فتُحسب على المليوني جنيه الزائدين.

كيف تقدم الإقرار من الموبايل؟

وأصبح بإمكان المواطن تقديم الإقرار دون التوجه إلى مقر مصلحة الضرائب العقارية، من خلال تطبيق «الضرائب العقارية المصرية».

ويبدأ المستخدم بإنشاء حساب باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الرقم القومي، ثم يسجل الوحدات التي يمتلكها في مختلف المحافظات ويقدم الإقرار إلكترونيًا.

وتأتي هذه التيسيرات ضمن القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 169 لسنة 2008.

أماكن لمساعدة المواطنين

ولمن يواجه صعوبة في استكمال الإجراءات، خصصت مصلحة الضرائب العقارية فرقًا لمساعدة المواطنين في التسجيل وتقديم الإقرارات، من بينها فرق موجودة في عدد من الأندية الرياضية وأجهزة المدن الجديدة.

وبذلك يستطيع صاحب الوحدة تسجيل بياناته وتقديم الإقرار والاستفادة من الإعفاء أو الخصم المستحق له، بحسب حالة الوحدة وقيمتها وطريقة السداد.

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