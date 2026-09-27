رامي يوسف: عرضنا على وزير المالية مد مهلة التسجيل على تطبيق الضرائب العقارية بعد رصد مشكلات به

أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالضريبة العقارية يأتي ضمن حزمة من التسهيلات المقدمة للممولين الملتزمين، والتي تتضمن تخفيضات على الضريبة المستحقة.

وقال يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المصلحة رصدت خلال الفترة الأخيرة عددًا من المشكلات الفنية في التطبيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل مع الشركة المنفذة للتطبيق على معالجة هذه المشكلات وتفادي تكرارها.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أن الممولين يمثلون الأساس في منظومة العمل، مؤكدًا ضرورة تقديم خدمة مميزة وسهلة للمواطنين، والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم أثناء التسجيل.

عرض كافة الآراء والتقارير المتعلقة بمنظومة التسجيل على وزير المالية

وأشار إلى أنه تم عرض كل الآراء والتقارير المتعلقة بمنظومة التسجيل على وزير المالية؛ تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن مد المهلة المقررة للممولين، بما يتيح لهم الاستفادة من الفرص والتوقيت المتاح لاستكمال إجراءات التسجيل.