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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني صعب ومعقد ونحتاج مهلة أطول

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تقديم الإقرارات وسداد الضرائب العقارية أصبح متاحًا عبر الإنترنت من خلال تطبيق إلكتروني، مشيرة إلى أن التطبيق «صعب شوية» و«معقد»، وهو ما يدفعها إلى توجيه ملاحظة إلى هيئة الضرائب العقارية بوزارة المالية بضرورة إتاحة وقت أطول، خاصة مع وجود إقبال كبير من المواطنين على استخدام التطبيق.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ أخر بيان يتحدث عن دخول نحو مليون و200 ألف مواطن إلى التطبيق من أجل سداد الضرائب العقارية، معتبرة أن هذا الرقم ممتاز، موضحة أن المهلة الحالية تنتهي في نهاية سبتمبر مع التيسيرات والتخفيضات، ومنها خصم بنسبة 25%، في الوقت الذي طالب فيه الخبير الاقتصادي هاني توفيق بمد المهلة لمدة شهر آخر حتى يتمكن المزيد من المواطنين من الاستفادة من الخصم وسداد الضرائب المستحقة عليهم.

وأوضحت لميس الحديدي أنها بدأت بنفسها استخدام التطبيق، لكنها توقفت في منتصف الإجراءات بسبب صعوبته، مؤكدة أن مد المهلة سيتيح للمزيد من المواطنين الدخول إلى التطبيق وإتمام سداد ضرائبهم العقارية. 

واعتبرت أن إتاحة تقديم الإقرارات إلكترونيًا تمثل تطورًا رقميًا مهمًا، مشيرة إلى أن هناك دراسة لمد المهلة، دون معرفة ما إذا كان المد سيشمل التيسيرات والخصم، كما أوضحت أن التقديم يتضمن جميع الممتلكات، وليس عقارًا واحدًا فقط، وأن القانون الجديد يمنح إعفاءً للسكن الخاص يصل إلى 8 ملايين.

لميس الحديدي الضرائب العقارية الضرائب

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