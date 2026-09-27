«هو الترتان شماعة؟».. فتحي سند يثير الجدل بشأن غياب صلاح وعبد المنعم عن منتخب مصر

أثار الناقد الرياضي فتحي سند جدلًا بشأن غياب الثنائي محمد صلاح ومحمد عبد المنعم عن مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، متسائلًا عن مدى ارتباط غيابهما بخوض المباراة على ملعب من الترتان.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الترتان شماعة؟.. صلاح وعبدالمنعم خارج منتخب مصر.. ومرموش وهيثم حسن بيلعبوا عادي!».

وأوضح سند أن نادي نيس طلب عدم مشاركة محمد عبد المنعم في المباراة، بينما أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر أن محمد صلاح غادر المعسكر بسبب إقامة المباراة على ملعب ترتان، دون إعلان اللاعب بشكل رسمي عن سبب خروجه من المعسكر.

وتساءل الناقد الرياضي: «طيب توتنهام مطلبش مرموش ميلعبش على الترتان؟.. هيثم حسن وهو بيلعب في أكبر أندية اسكتلندا ناديه مطلبش إنه ميلعبش على الترتان؟».

وأضاف: «وهل الترتان هو المبرر الحقيقي لخروج الاثنين محمد صلاح ومحمد عبد المنعم، اللي ملعبش مع المنتخب تقريبًا في الشهور اللي فاتت كلها إلا دقائق معدودة؟».

واستشهد فتحي سند بأحد أشهر إفيهات الفنان عادل إمام في فيلم «شاهد ماشفش حاجة»، قائلًا: «لو كل واحد يعني هيخرج من الملعب عشان ترتان مش هتلاقي حد بيلعب في المنتخب».

وكشف سند عن وجهة نظره بشأن ما يحدث داخل معسكر منتخب مصر، موضحًا: «وجهة نظري إن اللي بيحصل وبيتقال ده كلام دبلوماسي، لكن في الواقع يعني الأمور بتشير لأنه في بعض الأمور في النفوس».

واختتم الناقد الرياضي حديثه بالإشارة إلى أن محمد صلاح سبق له اللعب على ملاعب ترتان، قائلًا: «محمد صلاح لعب على ترتان قبل كده عادي، أعتقد إن الأمور والوضع في معسكر المنتخب لو طبيعية محدش كان تخلف عن مباراة جنوب السودان».