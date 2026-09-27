افتتاح بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة بمشاركة 12 دولة

أقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة تحت 19 سنة، مساء اليوم الأحد، والتي تقام على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وشهد حفل الافتتاح استعراضا لأعلام الدول المشاركة، إلى جانب كلمات ترحيب بالوفود، بالإضافة إلى فقرة فنية مميزة تمثلت في تقديم عرض استعراضي يعبر عن الحضارة المصرية القديمة.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور الدكتور أحمد مختار المشرف على الإدارة المركزية للأداء الرياضي ونائبا عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وهشام التهامي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة، واللواء أشرف حلمي رئيس اتحاد تنس الطاولة، والدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأعربت النائبة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، عن سعادتها البالغة بانطلاق فعاليات البطولة، مؤكدة ترحيبها بجميع الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، من لاعبين ولاعبات وأجهزة فنية وإدارية وحكام ومسؤولين، مشيرة إلى أن مشاركتهم تعكس روح المنافسة الشريفة والإرادة القوية لأبطال الغد ونجوم المستقبل.

وأكدت رئيس الاتحاد أن استضافة مصر لبطولة أفريقيا تعزز من مكانة مصر الإقليمية، إلى جانب حرص الاتحاد المصري للريشة الطائرة على دعم وتطوير اللعبة، ووضع مصر دائما في مكانتها المستحقة على خريطة الرياضة الدولية.

واختتمت هادية حسني كلمتها بتمنياتها لجميع المشاركين بإقامة طيبة على أرض مصر، وبطولة ناجحة مليئة بالمنافسات القوية والأداء المشرف، معربة عن أملها في أن تمثل هذه النسخة محطة جديدة تضاف إلى سجل نجاحات الرياضيين الشباب، قائلة مرحبا بكم في مصر ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.

وعقب نهاية حفل الافتتاح، أقيم جانب من مباريات دور المجموعات بمنافسات الفرق.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة 12 منتخبًا، هي: مصر، تونس، أوغندا، الجزائر، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، غانا، زيمبابوي، السنغال، ليبيا وزامبيا.

وكان الاجتماع الفني قد أسفر عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وتونس.

فيما ضمت المجموعة الأولى كلًا من: "الجزائر - أوغندا - زامبيا"، أما المجموعة الثالثة فضمت كلًا من: "موريشيوس - غانا - السنغال".

وتحظى البطولة بأهمية خاصة للمنتخب المصري، في ظل إقامة المنافسات على أرضه، إلى جانب كونها محطة إعداد مهمة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر المقبل.