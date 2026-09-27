انضم أحمد خضري، والسيد أسامة، ومحمد إبراهيم، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى معسكر المنتخب الأولمبي اليوم الأحد، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.



ثلاثي الزمالك ينضم لمعسكر المنتخب الأولمبي

ولم ينضم محمد السيد لمعسكر المنتخب في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في مشطيات القدم.

ويستمر معسكر المنتخب الأولمبي حتى 30 سبتمبر الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.