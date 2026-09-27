قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لامين يامال: لا تتفاجأوا بمستوى مصر.. الفراعنة يمتلكون لاعبين عظماء
الحرس الثوري: وحداتنا البحرية استولت على مركبة أمريكية ذاتية القيادة تحت الماء
تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن
كورولا وصني.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
وسائل إعلام أمريكية: محاولة فاشلة لاقتحام قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا
انهيار عقار بالمنيا واستخراج جثمان سيدة من تحت الأنقاض.. شاهد
سيف زاهر عن أزمة حسام حسن والشناوي: كله متسجل والحساب متأجل
من أفضل اللاعبين.. لامين يامال يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ويشيد بمسيرته
لامين يامال يشيد بحمزة عبدالكريم: يمتلك كل الصفات ليصبح مهاجمًا رائعًا
إيران .. استهداف سفينة في مضيق هرمز بصاروخ كروز بحري
تفاصيل مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين.. حسابات مستقلة وصندوقان لتأمين العملاء
رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي: 19 شركة تنفذ 18 ألف وحدة لمحدودي الدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شعبة المخابز يكشف تطورات أسعار الخبز السياحي بعد قفزة جديدة في تكلفة الدقيق

الخبز
الخبز
رنا عبد الرحمن

تترقب سوق الخبز السياحي والأفرنجي حسم موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ في ظل ارتفاع تكلفة أحد أبرز مكونات الإنتاج، وسط مطالب من أصحاب المخابز بإعادة النظر في أسعار البيع إذا استمرت الزيادة في تكاليف التشغيل.

وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أسعار الخبز السياحي والأفرنجي ما زالت كما هي دون صدور قرار جديد بشأنها حتى الآن، موضحًا أن الشعبة ناقشت مع وزير التموين تداعيات الارتفاع الأخير في تكلفة الدقيق، خاصة بعد زيادة سعر الطن بنحو 4 آلاف جنيه.

ارتفاع سعر طن الدقيق يضغط على تكلفة الإنتاج

وأوضح غراب أن سعر طن الدقيق ارتفع من مستويات تقترب من 17 ألف جنيه إلى نحو 21 ألف جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في تكلفة إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي.

وأشار إلى أن الدقيق يعد من العناصر الرئيسية التي تدخل في تحديد تكلفة الرغيف، وبالتالي فإن استمرار ارتفاع سعره ينعكس على حسابات المخابز وتكلفة التشغيل، خاصة مع وجود بنود أخرى شهدت بدورها زيادات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن وزير التموين طلب مهلة حتى الأسبوع المقبل لمتابعة تطورات السوق ودراسة المعطيات الجديدة قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الخبز، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مستمرة إلى حين صدور قرار رسمي.

مقترح بزيادة أسعار الخبز بنسبة 15%

وكشف رئيس الشعبة العامة للمخابز عن أن المقترح الذي تقدمت به الشعبة يتضمن إمكانية مراجعة أسعار الخبز السياحي بنسبة تصل إلى 15%، إذا استمرت تكلفة الإنتاج في الارتفاع ولم تشهد أسعار الدقيق استقرارًا.

وأوضح أن الرغيف الذي يبلغ سعره حاليًا نحو جنيهين يمكن أن يصل، وفق النسبة المقترحة، إلى ما يقارب 2.30 جنيه، مشددًا على أن هذا الرقم يظل في إطار المقترح المطروح، وليس سعرًا جديدًا تم إقراره رسميًا.

وأكد أن القرار النهائي بشأن أي تعديل في الأسعار لا يعود إلى الشعبة وحدها، وإنما يتم اتخاذه من جانب الجهات المختصة بعد دراسة أوضاع السوق وتكاليف الإنتاج.

اختلاف الأسعار والأوزان بين المناطق

ولفت غراب إلى أن سوق الخبز السياحي يشهد تفاوتًا في أسعار وأوزان الأرغفة من منطقة إلى أخرى، موضحًا أن طبيعة كل منطقة ومستويات الاستهلاك فيها تؤثر على شكل المنتج والأسعار المتداولة.

وأشار إلى أن بعض المخابز تقدم أرغفة بأوزان مختلفة، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى اختلاف السعر من مكان لآخر، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط المحددة وعدم تحميل المواطن زيادات غير مبررة.

المخابز ملتزمة بالأسعار لحين صدور قرار جديد

وشدد رئيس الشعبة العامة للمخابز على أن المخابز تعمل في الوقت الحالي وفق الأسعار والأوزان المحددة، وأن أي تغيير في السوق يجب أن يستند إلى قرار واضح وضوابط معلنة.

وأوضح أن هناك أكثر من جهة رقابية تتابع عمل المخابز، وتتحقق من مدى الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، بما يستهدف الحد من أي مخالفات أو ممارسات تؤثر على حقوق المستهلكين.

كيف يتصرف المواطن عند وجود مخالفة؟

وأوضح غراب أن المواطن الذي يواجه زيادة غير مبررة في سعر الرغيف، أو يلاحظ وجود نقص في الوزن؛ يمكنه التقدم بشكوى إلى مباحث التموين أو إدارات التموين التابعة للمراكز والأحياء.

وأكد أن الأجهزة الرقابية تواصل متابعة الأسواق، وأن الشكاوى المتعلقة بالأسعار والأوزان تخضع للمتابعة في إطار الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للبيع.

الدقيق ليس وحده سبب زيادة التكلفة

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز لا يرتبط بسعر الدقيق فقط، وإنما تتداخل معه مجموعة من عناصر التشغيل الأخرى، من بينها أجور العمالة وتكاليف الكهرباء ومختلف مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن هذه الزيادات المتراكمة تضع المخابز أمام أعباء تشغيلية أكبر، إلا أن الشعبة لا تزال تنتظر اتضاح اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة تتعلق بمقترح تعديل سعر الرغيف.

الإنتاج المحلي من القمح في مواجهة الاحتياجات

وتطرق رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى ملف القمح، موضحًا أن مصر لا تزال تعتمد على استيراد كميات من القمح لتغطية جانب من احتياجاتها، رغم التحسن الذي طرأ على معدلات الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل عنصرًا مهمًا في دعم استقرار سوق الحبوب وتقليل الضغوط المرتبطة بتكاليف الاستيراد، مشيرًا إلى استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الانضباط في منظومة الخبز.

واختتم غراب بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تركز على متابعة أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الدقيق، مع استمرار الرقابة على المخابز، انتظارًا لما ستسفر عنه دراسة الجهات المختصة لتطورات السوق قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الخبز السياحي والأفرنجي.

الخبز دقيق البيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

صورة ارشيفية

جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

سباق الذكاء الاصطناعي يتوحش.. وحكومات العالم عاجزة تماماً عن وضع قوانين تلجمه!

فريق زيوس للسباقات

لكتابة تاريخ مصري جديد.. فريق زيوس للسباقات يمثل الفراعنة في رالي داكار ‏‏كلاسيك 2027‏

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

شاهد .. شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد