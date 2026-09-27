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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحيل ثنائي فريق السلة للتحقيق

شعار الزمالك
شعار الزمالك
عمرو مصطفى

قرر جهاز كرة السلة بنادي الزمالك تحويل الثنائي خالد عبد الناصر وآدم موسى ثنائي الفريق للتحقيق، على خلفية المشادة التي نشبت  بينهما داخل الملعب خلال مباراة الزمالك والجزيرة، التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات دوري المرتبط، على ملعب نادي الزمالك.

وجاء قرار الجهاز للوقوف على تفاصيل الواقعة والاستماع إلى وجهة نظر اللاعبين، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، خاصة أن المشادة جاءت في إطار أجواء المباراة والمنافسة داخل الملعب.

ثلاثي الزمالك ينضم لمعسكر المنتخب الأولمبي

 

انضم  أحمد خضري، والسيد أسامة، ومحمد إبراهيم، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى معسكر المنتخب الأولمبي اليوم الأحد، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ولم ينضم محمد السيد لمعسكر المنتخب في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في مشطيات القدم.

ويستمر معسكر المنتخب الأولمبي حتى 30 سبتمبر الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

الزمالك خالد عبد الناصر آدم موسى الجزيرة دوري المرتبط

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