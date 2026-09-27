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رد قوي من نبيل نور الدين يرد على شائعات تخلي أسرته عنه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رد قوي من نبيل نور الدين يرد على شائعات تخلي أسرته عنه

الفنان نبيل نور الدين
الفنان نبيل نور الدين

حسم الفنان نبيل نور الدين الجدل المثار حول أسباب إقامته في دار كبار الفنانين، مؤكدًا أن انتقاله إليها جاء بقرار شخصي منه، نافيًا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخلي أسرته عنه أو عدم وجود من يرعاه.

وكشف نبيل نور الدين، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، أن بداية الأمر جاءت عقب تعرضه لحادث وسقوطه في الشارع وفقدانه الوعي، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

أشرف زكي تدخل بعد الحادث

وأوضح نبيل نور الدين أنه تواصل عقب الحادث مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأخبره بمكان وجوده، ليرد عليه قائلًا: «خليك مكانك ما تتحركش»، قبل أن يرسل من يصطحبه إلى المستشفى، حيث ظل الفنان يتلقى العلاج لفترة.

وأشار إلى أنه بدأ خلال فترة وجوده بالمستشفى في السؤال عن دار كبار الفنانين، بعدما لم يكن يعرف تفاصيل الخدمات التي تقدمها، ليكتشف أنها توفر عددًا من الخدمات والرعاية، من بينها الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي وحمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية.

وأكد أن أسرته رفضت في البداية فكرة انتقاله إلى الدار، وطالبته بالبقاء معهم، موضحًا أنه قرر زيارة المكان بنفسه أولًا قبل اتخاذ القرار.

وقال نبيل نور الدين: «جيت الأول أبص.. لقيت حاجة عبقرية، طب أنا أروح أضايقهم ليه؟ أجي هنا».

وشدد الفنان على أن قراره بالإقامة في دار كبار الفنانين لم يكن مرتبطًا بأي أزمة مادية، قائلًا: «أنا مقتدر الحمد لله، عندي اللي يعيشني مدى الحياة»، موضحًا أن ما جذبه إلى المكان هو وجوده وسط زملائه، إلى جانب الخدمات التي يحصل عليها من رعاية وطعام وعلاج طبيعي وغيرها.

وتابع: «ليه ما أعيشَّ مع زملائي؟ هو ده اللي خلاني جيت هنا.. رعاية، أكل، شرب، حمام سباحة، علاج طبيعي، كل شيء موجود».

وكشف نبيل نور الدين أنه كان يعيش بمفرده قبل انتقاله إلى الدار، وأن أفراد أسرته زاروه بعد اعتراضهم على قراره، وطلب منهم مشاهدة المكان بأنفسهم والحكم عليه، قبل أن يتغير موقفهم بعد الزيارة ويشجعوه على الاستمرار في الإقامة هناك، قائلين له: «خليك هنا أحسن».

نبيل نور الدين يوجه رسالة إلى السوشيال ميديا

وانتقد الفنان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظروف إقامته في دار كبار الفنانين، خاصة ما يتعلق بالحديث عن تخلي أسرته عنه وعدم وجود من يتولى رعايته.

ورد نبيل نور الدين على هذه الشائعات قائلًا: «السوشيال ميديا بتتكلم علينا على إننا يا عيني أهله سايبينه ومحدش مراعيه ومحدش ياخده.. يا جماعة عيب.. عيب».

وأكد أن إقامته في دار كبار الفنانين جاءت بإرادته واختياره، رغبةً في الاستفادة من الخدمات والرعاية المتوفرة، إلى جانب الحياة وسط زملائه الفنانين، نافيًا أن تكون إقامته هناك نتيجة تخلي أسرته عنه.

نبيل نور الدين إسعاد يونس صاحبة السعادة

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